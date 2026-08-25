Llamados a Inzunza

Nos dicen que la situación que atraviesa Sinaloa terminó invariablemente salpicando al senador Enrique Inzunza, otro de los señalados en EU por supuestos vínculos con el narco. Aunque ya desde antes algunas voces de su propio movimiento le pedían que dejara de cobijarse con el fuero, ahora, comentan, esas voces regresaron y puede que con más fuerza, entre éstas, la del senador del Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien exhortó al sinaloense a pedir licencia a la Cámara alta, ahora que está por comenzar el nuevo periodo ordinario de sesiones, pues debe privilegiarse lo institucional sobre lo personal. En la misma línea, el diputado Arturo Ávila, quien ya se había distanciado de Inzunza desde hace meses, endureció las críticas, al sostener que ningún funcionario con investigaciones o señalamientos delicados debería regresar o permanecer en un cargo sin someterse al escrutinio de la justicia. Bueno, hasta Gerardo Fernández Noroña le entró a los llamados. Si bien él declaró que no duda de la honorabilidad de Inzunza, sí le encargó que “haga una tarea de sacrificio”, para evitar una andanada contra la 4T.