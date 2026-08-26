Riesgo país de México baja en este Gobierno

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los bonos Credit Default Swap (CDS) —también conocidos como Riesgo País— han descendido en el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En un comunicado, explicó que el CDS de México a cinco años pasó de 120 puntos base (pb) al inicio de la administración a 80 pbs al cierre del 25 de agosto, una reducción de 40 puntos base. Si se compara con el promedio observado entre 2012 y 2024, el Riesgo País está por debajo de los 120 puntos base.

La reducción del costo crediticio, medido con los bonos CDS, no sólo es exclusivo del Gobierno, también se ha observado una disminución en los papeles de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El dato: El IMEF pidió agregar en el presupuesto de 2027 medidas para impulsar el crecimiento; de lo contrario, el bajo dinamismo podría comprometer el grado de inversión del país.

El CDS de la empresa a cinco años, añadió, pasó de 460 puntos base al inicio de la administración a 222 puntos base hasta ayer, con lo cual el costo de cobertura para la deuda de Pemex se redujo en 238 puntos base y aún es mayor la caída en comparación con los 327 puntos base promedio del sexenio de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador.

“Como resultado de esta reducción, el costo de cobertura crediticia de México (CDS) se mantiene en niveles similares a países con grado de inversión y por debajo de otros emisores con calificaciones crediticias sin grado de inversión”, apuntó.

238 puntos base se redujo el CDS de Pemex

Como ejemplo, expuso que el CDS de México es menor en 38 puntos base respecto de Brasil, y de hasta 428 puntos base si se compara con la Argentina de Javier Milei: “La mejora en la percepción de riesgo crediticio soberano y de Pemex se ha reforzado mutuamente en un contexto en el que la deuda bruta de Pemex como proporción del PIB continúa disminuyendo, al alcanzar en 2025 su nivel más bajo en 11 años”.

Información de la SHCP y Pemex arroja que la deuda bruta de la empresa petrolera ha descendido del 9.3 por ciento del PIB en 2016 a 4.0 por ciento en 2025. Una reducción en los pasivos de más de la mitad en un década.

De ahí, que la SHCP afirme que la disminución de la deuda bruta de Pemex contribuyó a que las agencias calificadoras elevaran la nota crediticia de la empresa por primera vez desde 2013: Fitch la elevó en tres escalones y Moody’s, en dos, durante el segundo semestre de 2025.

La mejor evaluación internacional también dio como resultado el regreso de Pemex a la Bolsa Mexicana de Valores en febrero de este año. La empresa petrolera colocó 31 mil 500 millones de pesos y los inversionistas sobredemandaron el doble de los bonos.