El sí automático… y traicionero

Vaya prueba a la que fueron sometidos el entusiasmo —y la agilidad mental— de los compañeros de la diputada morenista Claudia Rivera. Nos cuentan que, durante el debate de la Ley Aduanera en San Lázaro, la legisladora lanzó una serie de preguntas que recibían respuestas afirmativas a coro, hasta que cambió la fórmula y preguntó si estaban a favor del huachicol fiscal. Lo feo, nos dicen, es que desde el mismo grupo que la acompañaba salió un “¡sí!”, antes de que llegaran la corrección y las risas. Nos hacen ver que el tropiezo dejó una lección para las arengas legislativas: conviene escuchar la pregunta completa antes de sumarse al coro o, cuando menos, ensayar los cambios de respuesta. Porque el respaldo automático puede funcionar muy bien para animar una intervención, pero también regalarle a la oposición un video difícil de borrar. Esta vez hubo que corregir la respuesta; para la próxima, quizá baste con quitarle el piloto automático al entusiasmo. ¡Qué oso!