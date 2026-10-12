Fractura expuesta en Michoacán 

Y el que ya formalizó su rebelión dentro de Morena fue el senador Raúl Morón, quien apareció ayer en Morelia a la cabeza de un encuentro estatal al que llamaron “En defensa de los valores y principios de la 4T”. Lo anterior, nos cuentan, tras desconocer los resultados de la encuesta de Morena que llevó a Carlos Torres Piña a ser designado por la dirigencia nacional del guinda como coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía en Michoacán —y, por ende, en unos meses candidato al gobierno de la entidad—. “Nosotros no estamos conformes con el resultado de la encuesta, esto es claro, porque nadie en Michoacán de los compañeros que ahora vieron fue encuestado. Por eso vamos a explorar otra alternativa”, acusó. Morón, quien, por cierto, estuvo acompañado por otro morenista con peso relevante en la entidad, como Leonel Godoy —lo que hace más visible el nivel de fractura— dijo que, aunque ya rindieron protesta los llamados coordinadores, “aún no hay candidatos”. También sostuvo que “estamos fuertes desde hace mucho tiempo, vamos a generar un ambiente diferente, y si ese ambiente es propicio en noviembre tomamos una decisión”. Ahí el amago.