Registro Pensión Bienestar octubre 2026: Fechas, requisitos y horarios

La Pensión para el Bienestar está dirigida a todas las personas adultos mayores, y tiene la finalidad de brindarles un apoyo bimestral que contribuya con su independencia económica para acceder a una vida digna.
Como parte de los Programas para el Bienestar, las Pensiones Adultos Mayores y Mujeres Bienestar otorgan un apoyo económico a las y los adultos mayores que formen parte de estos.
El apoyo económico se brinda de manera directa y sin intermediarios por medio de la Tarjeta del Bienestar, la cual reciben las y los beneficiarios una vez que se confirma que cumplen con los requisitos que se solicitan al momento de realizar el registro.
Agricultura suspende importación de productos avícolas de Brasil por brote de Newcastle
Para poder formar parte de uno de los Programas para el Bienestar se requiere acudir a los módulos durante las fechas que se indican cuando se lanzan las convocatorias, y para octubre hay convocatoria abierta.
Registro Pensión Bienestar octubre 2026
El registro para las Pensiones Adultos Mayores y Mujeres Bienestar de octubre 2026 estará abierta desde el lunes 19 de octubre y concluirá el domingo 25 de octubre, por lo que las y los solicitantes podrán realizar el proceso durante la penúltima semana del mes.
El calendario de registro, conforme la inicial del primer apellido, es el siguiente:
- Lunes 19 de octubre: A, B, C
- Martes 20 de octubre: D, E, F, G, H
- Miércoles 21 de octubre: I, J, K, L, M
- Jueves 22 de octubre: N, Ñ, O, P, Q, R
- Viernes 23 de octubre: S, T, U, V, W, X, Y, Z
- Sábado 24 de octubre: Todas las letras
- Domingo: Todas las letras
Los módulos para realizar el registro estará disponibles desde las 09:00 hasta las 16:00 horas de cada día, y estos pueden ser localizados directamente en la página oficial gob.mx/bienestar
Para poder realizar el registro se requiere cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mujer de 60 a 64 años de edad, tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, y residir en México para solicitar la Pensión Mujeres Bienestar
- Ser un adulto mayor de 65 años de edad o más, tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, y residir en México para solicitar la Pensión Adultos Mayores
Una vez que se cuente con los requisitos, se debe asistir a los módulos con los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente en original y copia: Credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, credencial de INAPAM o carta de identidad
- CURP de reciente impresión
- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio reciente, no mayor a 3 meses de antigüedad
- Número de teléfono de contacto
También te puede interesar:
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.