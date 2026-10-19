Registro Pensión Bienestar octubre 2026: Fechas, requisitos y horarios

La Pensión para el Bienestar está dirigida a todas las personas adultos mayores, y tiene la finalidad de brindarles un apoyo bimestral que contribuya con su independencia económica para acceder a una vida digna.

Como parte de los Programas para el Bienestar, las Pensiones Adultos Mayores y Mujeres Bienestar otorgan un apoyo económico a las y los adultos mayores que formen parte de estos.

El apoyo económico se brinda de manera directa y sin intermediarios por medio de la Tarjeta del Bienestar, la cual reciben las y los beneficiarios una vez que se confirma que cumplen con los requisitos que se solicitan al momento de realizar el registro.

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Para poder formar parte de uno de los Programas para el Bienestar se requiere acudir a los módulos durante las fechas que se indican cuando se lanzan las convocatorias, y para octubre hay convocatoria abierta.

💳✅ La tarjeta del @bbienestarmx es la única forma de recibir pagos de los Programas para el Bienestar.



Con ella se garantiza la entrega directa y sin intermediarios de tus apoyos. ¡Cuídala bien! 🙌🏼 pic.twitter.com/Es4zrwhhDL — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 18, 2026

Registro Pensión Bienestar octubre 2026

El registro para las Pensiones Adultos Mayores y Mujeres Bienestar de octubre 2026 estará abierta desde el lunes 19 de octubre y concluirá el domingo 25 de octubre, por lo que las y los solicitantes podrán realizar el proceso durante la penúltima semana del mes.

El calendario de registro, conforme la inicial del primer apellido, es el siguiente:

Lunes 19 de octubre: A, B, C

Martes 20 de octubre: D, E, F, G, H

Miércoles 21 de octubre: I, J, K, L, M

Jueves 22 de octubre: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 23 de octubre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 24 de octubre: Todas las letras

Domingo: Todas las letras

Los módulos para realizar el registro estará disponibles desde las 09:00 hasta las 16:00 horas de cada día, y estos pueden ser localizados directamente en la página oficial gob.mx/bienestar

Calendario de registro Pensiones Bienestar octubre ı Foto: X: @apoyosbienestar

Para poder realizar el registro se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mujer de 60 a 64 años de edad, tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, y residir en México para solicitar la Pensión Mujeres Bienestar

Ser un adulto mayor de 65 años de edad o más, tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, y residir en México para solicitar la Pensión Adultos Mayores

Una vez que se cuente con los requisitos, se debe asistir a los módulos con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente en original y copia: Credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, credencial de INAPAM o carta de identidad

CURP de reciente impresión

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a 3 meses de antigüedad

Número de teléfono de contacto

En nuestra página oficial encontrarás toda la información de utilidad de los #ProgramasParaElBienestar del Gobierno de México: calendarios de pago, registros, convocatorias, consejos y mucho más.



Visita: https://t.co/oNWDjV9iz6 pic.twitter.com/vWmnQHJWVD — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 19, 2026

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