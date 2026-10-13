Esto se sabe

Pensión Bienestar Adultos Mayores: ¿Tendrá aumento y nuevos requisitos en 2027?

La Pensión Adultos Mayores brinda un apoyo económico de 6, 400 pesos bimestrales; esto se sabe sobre los cambios del próximo año

Pensión Bienestar Adultos Mayores
Pensión Bienestar Adultos Mayores Foto: Especial La Razón
Por:
Yosselin Pérez

Los Programas para el Bienestar cuentan con fechas de registro que se abren periódicamente al año, y estas son anunciadas por medio de las redes sociales y canales oficiales de los programas.

Actualmente la Pensión Bienestar para Adultos Mayores está dirigida a personas con 65 años de edad o más, y tiene la fnalidad de mejorar la situación de protección social de dicho sector de la población.

Asimismo, este apoyo económico que se brinda bimestralmente busca que las y los adultos mayores tengan independencia económica, así como acceso y garantía a una vejez digna y plena.

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Debido a que esta pensión está reconocida como un derecho en la constitución, el Estado debe cumplir y hacer cumplir que la entrega sea universal, por lo que se brinda “a todas y todos los adultos mayores sin importar condición social o económica”.

Pensión Bienestar Adultos Mayores 2027

El Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2027 debe incluir el dinero que estará dirigido a los Programas para el Bienestar el próximo año.

Pese a que no se conoce un monto oficial confirmado, se estima que los recursos destinados para cada uno de los programas sea el siguiente:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 519 mil 926 millones 650 mil pesos
  • Pensión Mujeres Bienestar: 56 mil 356 millones 887 mil 500 pesos
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: 35 mil 304 millones 951 mil pesos

Este presupuesto debe ser aprobado en la Cámara de Diputados, y cuenta con una fecha límite establecida el 15 de noviembre del 2026 para determinar las cifras oficiales que serán aplicadas.

En cuanto a los requisitos para las nuevas inscripciónes a los Programas para el Bienestar, no se han determinado nuevos requerimientos, por lo que hasta el moemento continúan siendo los siguientes:

  • Ser persona adulta mayor con 65 años de edad cumplidos
  • Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización
  • Residir en México

Los documentos que se requieren para solicitar la Pensión Bienestar para Adultos Mayores son los siguientes:

  • Acta de nacimiento
  • Copia de identificación oficial vigente: Credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, credencial de INAPAM o carta de identidad
  • CURP de impresión reciente
  • Copia de comprobante de domicilio
  • Teléfono de contacto

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