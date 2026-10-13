Pensión Bienestar Adultos Mayores: ¿Tendrá aumento y nuevos requisitos en 2027?

Los Programas para el Bienestar cuentan con fechas de registro que se abren periódicamente al año, y estas son anunciadas por medio de las redes sociales y canales oficiales de los programas.

Actualmente la Pensión Bienestar para Adultos Mayores está dirigida a personas con 65 años de edad o más, y tiene la fnalidad de mejorar la situación de protección social de dicho sector de la población.

Asimismo, este apoyo económico que se brinda bimestralmente busca que las y los adultos mayores tengan independencia económica, así como acceso y garantía a una vejez digna y plena.

Debido a que esta pensión está reconocida como un derecho en la constitución, el Estado debe cumplir y hacer cumplir que la entrega sea universal, por lo que se brinda “a todas y todos los adultos mayores sin importar condición social o económica”.

El bienestar también significa reconocer y fortalecer los cuidados.



Diversos #ProgramasParaElBienestar forman parte del Sistema Nacional de Cuidados, a fin de fortalecer la protección social y mejorar la calidad de vida de quienes cuidan y de quienes requieren cuidados.… pic.twitter.com/LN8yst7MMp — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 4, 2026

Pensión Bienestar Adultos Mayores 2027

El Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2027 debe incluir el dinero que estará dirigido a los Programas para el Bienestar el próximo año.

Pese a que no se conoce un monto oficial confirmado, se estima que los recursos destinados para cada uno de los programas sea el siguiente:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 519 mil 926 millones 650 mil pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 56 mil 356 millones 887 mil 500 pesos

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: 35 mil 304 millones 951 mil pesos

💳 Tu tarjeta del @bbienestarmx también te sirve para pagar directamente con ella en los establecimientos que aceptan este medio de pago.



No es necesario que retires tus recursos de los #ProgramasParaElBienestar en efectivo. pic.twitter.com/tkwJ4Ld7ha — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 3, 2026

Este presupuesto debe ser aprobado en la Cámara de Diputados, y cuenta con una fecha límite establecida el 15 de noviembre del 2026 para determinar las cifras oficiales que serán aplicadas.

En cuanto a los requisitos para las nuevas inscripciónes a los Programas para el Bienestar, no se han determinado nuevos requerimientos, por lo que hasta el moemento continúan siendo los siguientes:

Ser persona adulta mayor con 65 años de edad cumplidos

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

Residir en México

Encuentra la información más destacada de los #ProgramasParaElBienestar en tu red social favorita.



👍 Síguenos y mantente bien informado. pic.twitter.com/55K19tkckt — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) September 21, 2026

Los documentos que se requieren para solicitar la Pensión Bienestar para Adultos Mayores son los siguientes:

Acta de nacimiento

Copia de identificación oficial vigente: Credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, credencial de INAPAM o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Copia de comprobante de domicilio

Teléfono de contacto

💳✨ La tarjeta del @bbienestarmx es el único medio de pago para recibir los #ProgramasParaElBienestar.



Con ella, las y los derechohabientes reciben sus apoyos de manera directa y sin intermediarios. ✅



Conoce más en: https://t.co/LR9rxcNhDw pic.twitter.com/Vle6q8nZD9 — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) September 13, 2026

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