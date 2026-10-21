Agua para el pleito

Y la crisis hídrica en Guadalajara terminó salpicando los pasillos de San Lázaro, nos cuentan, aunque sin acercar una solución a los afectados, sino como pretexto para la grilla y el golpeteo político. Y es que el priista Carlos Gutiérrez Mancilla —sí, de nuevo él— llevó jarras con agua sucia para encarar al dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, del partido gobernante en Jalisco. El acto derivó en insultos, empujones y forcejeos entre integrantes de ambas bancadas. Ya después, junto con la también legisladora tricolor Xitlalic Ceja, Gutiérrez vació el contenido sobre el logotipo naranja de las oficinas emecistas. Máynez respondió llamándolos “porros”. Tras los hechos, que dicen, terminaron haciendo más ruido que gestiones, ya hubo eco en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, cuyo titular, Ricardo Monreal, tendrá que arremangarse para analizar responsabilidades y consecuencias, pues, como señaló el presidente de la Cámara, Raúl Bolaños, lo ocurrido no pasará desapercibido. Lo que no hay que perder de vista es cómo escala el choque PRI-MC. ¿Pues hasta dónde lo quieren llevar? Uf.