Con 312 votos a favor y 119 en contra.

Cámara de Diputados aprobó en lo general la llamada Ley Antimemes

Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para endurecer las penas contra la piratería y la falsificación

Sesión en la Cámara de Diputados.
Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro
Por:
Claudia Arellano

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para endurecer las penas contra la piratería y la falsificación.

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