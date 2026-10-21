Cámara de Diputados aprobó en lo general la llamada Ley Antimemes

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para endurecer las penas contra la piratería y la falsificación.
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