Cámara de Diputados aprobó en lo general la llamada Ley Antimemes

Con 312 votos a favor y 119 en contra.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para endurecer las penas contra la piratería y la falsificación.

Noticia en desarrollo...

#ÚltimaHora | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó con 312 votos a favor el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. pic.twitter.com/8ItMjtuOzh — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 21, 2026

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FGR