Cooperación igual a resultados

México llevó ante la ONU un balance de cooperación internacional que, nos dicen, merece atención en una tarea tan sensible como la búsqueda de personas desaparecidas. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Arturo Medina, informó ayer que la Estrategia Nacional impulsada desde esa Secretaría, que dirige Rosa Icela Rodríguez, ha permitido localizar a más de 16 mil personas durante 2026, en un trabajo en el que también ha habido colaboración multinacional desde Alemania, España, Canadá y la propia Oficina del Alto Comisionado de Nacionales Unidas, con el fin de fortalecer la identificación humana. Medina dio cuenta de la conformación, a raíz de estas colaboraciones, de un grupo de expertos internacionales para revisar científicamente el Registro Nacional. Y aunque, como admite el propio Gobierno, hay mucho por hacer, importa que los vínculos internacionales se traduzcan en capacidades de búsqueda, identificación e investigación, para dar respuesta a las familias.