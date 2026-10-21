Se calienta el caso Jáuregui

Y es entre la militancia panista donde se empieza a notar un cierre de filas en torno a la defensa del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, acusado por la Fiscalía General de la República de traición a la patria. Y es que varios cuadros relevantes del albiazul, nos comentan, comenzaron a tener mayor presencia mediática para referir que la acusación federal que tiene actualmente preso a Jáuregui en el penal del Altiplano es excesiva. La línea de comunicación que, nos dicen, ha prevalecido en esas voces es que a diferencia del panista que contribuyó con agencias de Estados Unidos para ir contra el crimen organizado, en Morena se ha optado por proteger figuras importantes a las que la Justicia de EU ha requerido y que se califica de mafiosas. Mientras, del lado guinda lo que pide es escalar los alcances de las denuncias. El debate tiene por ello bajo el reflector lo que resulte de la audiencia inicial de exfuncionario que, por cierto, se realizó de manera privada pues a juicio de la FGR una audiencia pública del caso pondría en riesgo la seguridad nacional. Por lo pronto, atentos.