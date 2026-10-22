Condenas a Gutiérrez Mancilla

Le llovieron condenas de MC y la 4T al diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla, quien la víspera se puso agresivo contra el dirigente emecista Jorge Álvarez Máynez, en San Lázaro. Y no sólo eso, tanto la Junta de Coordinación Política como la Mesa Directiva anunciaron medidas que comenzarán a aplicar: guaruras no entrarán al Palacio Legislativo, se dará de baja a asesores del legislador del tricolor y habrá mayores controles en accesos y revisión de vehículos. Alfonso Armando Vidales, diputado de MC, dio cuenta en el pleno de que la agresión de Gutiérrez podría haberle costado la vida porque, por fortuna, un golpe que le dieron lo recibió en el rostro y no en el catéter con el que se dializa dos veces por semana. También hubo quien recargó sus reclamos, como la petista Margarita García, quien calificó al legislador señalado como delincuente y afirmó que teme por su vida dentro de la Cámara “porque hay un porro que anda drogado, que además anda armado en este Poder Legislativo”. Así la cosa.