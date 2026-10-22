Obsesión con las salas VIP 

Y fue la Mesa Directiva del Senado de la República la que a través de su secretario técnico pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, que “se otorguen las facilidades necesarias para el acceso y uso del Salón de Protocolo, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en beneficio de legisladoras y legisladores que, con motivo de la celebración de la sesiones en esta cámara, requieren realizar traslados aéreos”. Así lo reveló la senadora priista Claudia Anaya, quien también acusó: “Los legisladores de Morena están ávidos de privilegios en los aeropuertos”. Apenas se conoció el caso de Malú Mícher a quien ofendió no poder entrar a una sala VIP y ahora aparece esta petición para que los senadores usen un espacio destinado a diplomáticos y visitantes extranjeros. Y dicen que es por “sus responsabilidades”. ¿Qué no fue ése el pretexto por el que surgieron y se multiplicaron los privilegios de servidores públicos del pasado neoliberal?, fue el cuestionamiento generalizado ayer tras conocerse esta petición hecha el pasado 5 de octubre. ¿Qué tal?