Sigue dando el caso Jáuregui

Y a propósito del tema de César Jáuregui, actualmente detenido en el penal del Altiplano —y a quien ayer le dictaron prisión preventiva— nos cuentan que muchas cejas se levantaron ayer tras conocerse que la jueza Mariana Vieyra, quien giró la orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua en el componente federal del caso, presentó su renuncia sólo dos días después de haber tomado esa decisión. Lo anterior lo informó Luis Villegas, abogado defensor de Jáuregui, quien sostuvo por cierto en entrevistas radiofónicas que las acusaciones de carácter federal no tienen asidero, porque es la misma que la local, sobre la que ya se dieron resoluciones judiciales —liberar al detenido con medidas cautelares—. “La jueza del caso renunció al cargo… y el que se haya negado a participar en esta audiencia a mí me parece un dato revelador”, refirió ayer Villegas. Refirió que si bien pueden ser muchas las causas, una de ellas podría ser no querer involucrarse en el asunto, porque la juzgadora “era de carrera (aunque sí participó en la elección judicial), no una jueza del acordeón”.