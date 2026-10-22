Taddei no admite preguntas

Y fue Guadalupe Taddei la que finalmente ayer apareció ante la opinión pública para hablar —porque no quiso responder preguntas— sobre cuestionamientos sobre presuntas anomalías en su gestión en el INE, entre ellas las de personas contratadas como choferes ligadas a proveedores y a choferes ocupando plazas con salarios mayores a los asignados a otros trabajadores que desempeñan ese mismo oficio. Su exposición ante medios, nos comentan, no disipó las dudas, pues sólo dijo que pondrá a disposición del órgano interno de control información relacionada con las denuncias periodísticas y presentará una página web. Nos dicen que sobre lo que sí buscó ser clara e incluso enfática fue en señalar a los partidos políticos, a los que, se entiende, ve detrás de las acciones de escrutinio a su desempeño. “Solicitaré a los partidos políticos, a los grupos de poder, a todos los que participan en esta materia, que seamos altamente responsables, porque si una nota provoca una tendencia a desacreditar o querer desestabilizar esta institución, a ellos les decimos: ése no es el camino, así no se ganan las elecciones”. Uf.