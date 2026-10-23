‘Presenten las pruebas’: Morena respalda a Ariadna Montiel y responde a Maru Campos

Las coordinadoras y los coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional expresaron su respaldo a Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, y exigieron a la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, presentar pruebas de las acusaciones que ha formulado contra la dirigente partidista.

En un pronunciamiento conjunto, los morenistas calificaron los señalamientos como acusaciones sin sustento y sostuvieron que, si existen pruebas de algún delito, deben presentarse ante las autoridades competentes.

“Rechazamos categóricamente las acusaciones sin sustento”, señalaron, al defender la trayectoria de Montiel y destacar su trabajo con comunidades indígenas y su responsabilidad al frente de los Programas de Bienestar.

Los coordinadores afirmaron que la honestidad, la cercanía con la población y la vocación de servicio de la dirigente se demuestran con hechos. También sostuvieron que las acusaciones no pueden borrar una trayectoria dedicada, según el documento, a las causas del pueblo de México.

📌📰 Los Comités Ejecutivos Estatales de Morena comparten el siguiente PRONUNCIAMIENTO:



LAS PRESIDENTAS Y PRESIDENTES DE LOS COMITÉS EJECUTIVOS ESTATALES DE MORENA RESPALDAMOS A NUESTRA PRESIDENTA NACIONAL ARIADNA MONTIEL REYES. pic.twitter.com/prWDGBxkg7 — Morena (@PartidoMorenaMx) October 23, 2026

Sin embargo, el pronunciamiento también colocó el foco en la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en Chihuahua, que —de acuerdo con el documento— habría ocurrido sin autorización federal.

Ante ello, exigieron esclarecer quién permitió la intervención de esos agentes, bajo qué condiciones actuaron y cuáles son las responsabilidades correspondientes.

“La soberanía nacional no puede quedar relegada por intereses ni disputas políticas”, advirtieron.

Las coordinadoras y los coordinadores llamaron a evitar que la controversia desvíe la atención de estos hechos y demandaron tanto pruebas sobre las acusaciones contra Montiel como una explicación sobre lo ocurrido en Chihuahua.

“El pueblo merece conocer la verdad y nuestra patria exige lealtad, respeto y compromiso con su soberanía”, concluyeron.

El pronunciamiento fue suscrito por representantes de 17 entidades, entre ellos Nora Ruvalcaba, de Aguascalientes; Julieta Ramírez, de Baja California; Manuel Alejandro Cota, de Baja California Sur; Cruz Pérez Cuéllar, de Chihuahua; Beatriz Mojica, de Guerrero; Carlos Torres Piña, de Michoacán; Clara Luz Flores, de Nuevo León; Santiago Nieto, de Querétaro; Eugenio Segura, de Quintana Roo; y Verónica Díaz, de Zacatecas.

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MSL