Ariadna Montiel reta a Maru Campos a presentar pruebas de sus acusaciones

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, reviró a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y la retó a presentar pruebas ante las autoridades competentes si tiene elementos para sostener sus acusaciones, al rechazar los señalamientos de la mandataria panista.

A través de sus redes sociales, Montiel sostuvo que las acusaciones carecen de sustento y afirmó que buscan distraer la atención de lo que consideró el tema central: la participación de agentes estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo realizado en territorio mexicano.

“Si tiene pruebas de algún delito, preséntelas ante las autoridades competentes”, respondió la dirigente morenista, quien aseguró que no permitirá que los señalamientos pongan en duda su trayectoria y honestidad.

En su mensaje, Montiel trasladó la confrontación hacia la actuación del gobierno de Chihuahua y exigió esclarecer qué papel desempeñaron los agentes estadounidenses, quién autorizó su participación y quién sería responsable de la presunta vulneración de la soberanía nacional.

Rechazo categóricamente las acusaciones sin sustento de la panista @MaruCampos_G. Si tiene pruebas de algún delito, preséntelas ante las autoridades competentes. No permitiré que señalamientos sin sustento ni calumnias pongan en duda mi trayectoria y honestidad, que lo único que… pic.twitter.com/uOKPEcTL8p — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 23, 2026

La dirigente de Morena también arremetió contra Campos, a quien acusó de representar “la corrupción, el privilegio, la deslealtad”, y cuestionó su actuación al frente del gobierno estatal.

“Me enorgullece que una persona como María Eugenia Campos me señale, porque eso me pone al otro lado de lo que ella es y representa”, escribió.

Montiel defendió además su trayectoria política y aseguró haber trabajado para sacar de la pobreza a miles de chihuahuenses, particularmente a integrantes del pueblo rarámuri, al que acusó a la gobernadora de despreciar.

La morenista concluyó su mensaje con críticas al panismo y afirmó que Morena continuará su trabajo político en Chihuahua, donde, dijo, la población merece un gobierno que responda a sus necesidades.

El intercambio de declaraciones ocurre en medio de la controversia por la participación de agentes estadounidenses en un operativo en territorio nacional.

Mientras Montiel exige aclarar las autorizaciones y responsabilidades correspondientes, sus señalamientos contra la gobernadora forman parte de una confrontación política cuyas acusaciones deberán sustentarse con pruebas.

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MSL