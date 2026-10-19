Maru Campos asegura que FGE colaborará en investigaciones federales contra César Jáuregui

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, aseguró que la Fiscalía General del Estado colaborará con la Federación en las investigaciones que haya abierto contra el exfiscal César Jáuregui, quien se encuentra en custodia federal y fue trasladado a “El Altiplano”.

En su primer mensaje público desde la detención de su exfiscal, Campos Galván recordó que la investigación contra su exfiscal por el ingreso de agentes estadounidenses para un operativo en El Pinal, en abril, está en manos de las autoridades federales.

César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, en fotografía de archivo. ı Foto: chihuahua.gob.mx

A propósito, aseguró que, si en estas indagaciones “derivan otros hechos relacionados con el ejercicio de su cargo”, la Fiscalía estatal colaborará “y aportará a la autoridad federal toda la información que requiera”.

“La Fiscalía General de la República, ha judicializado una causa distinta en el ámbito de su competencia de acuerdo a sus propias investigaciones. Chihuahua atenderá cualquier solicitud de información o diligencia que la Federación requiera en el marco de la ley”, dijo Campos Galván.

Si de las investigaciones en curso derivan otros hechos relacionados con el ejercicio de su cargo, la Fiscalía del Estado actuará en el ámbito de su competencia y aportará a la autoridad federal toda la información que requiera Maru Campos, gobernadora de Chihuahua



Colaboración con otros países debe ser con apego a la ley, asegura

Sobre las acusaciones contra César Jáuregui por presuntamente haber permitido el ingreso de agentes estadounidenses a El Pinal para el operativo que derivó en el desmantelamiento de narcolaboratorios, Maru Campos aseguró que la colaboración con autoridades extranjeras debe ser siempre “en apego a la ley”.

Un operativo para desmantelar un laboratorio de metanfetamina en Chihuahua, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

“La cooperación con autoridades de otros países es legítima y necesaria, pero debe darse con apego a la ley como siempre lo habíamos venido haciendo, es decir, a través de los conductos institucionales. Así actúa mi gobierno, y así lo exigiré a todas las instituciones a mi cargo”, expresó la mandataria estatal.

En el mismo sentido, Maru Campos refrendó su compromiso de “seguir combatiendo al crimen organizado con toda la fuerza del estado”, pero “siempre dentro de la ley”.

Explica que no se pronunció días antes por tiempos legales

Finalmente, la gobernadora aclaró que, si no había emitido un mensaje público con anterioridad fue porque se había comprometido a no dar un pronunciamiento mientras estuvieran en curso las investigaciones.

Detalló que, en abril, después de ocurridos los hechos, anunció la creación de una Unidad Especializada dentro de la FGE para investigar lo ocurrido con el operativo en El Pinal, después de lo cual, recordó, “dije que mi gobierno no emitiría pronunciamientos mientras la investigación estuviera en curso”.

“Esa investigación concluyó su etapa inicial la semana pasada y derivó en la judicialización del caso por los delitos del fuero común que los hechos acreditan. Por eso hablo hoy ”, explicó Maru Campos.

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