Salud reconoce a Jaime Martuscelli por más de seis décadas de aportaciones a la medicina

En el marco del Día de la Médica y el Médico, la Secretaría de Salud reconoció la trayectoria de Jaime Martuscelli Quintana, quien recibió el Reconocimiento al Mérito Médico “Valentín Gómez Farías” por más de seis décadas de contribuciones a la investigación científica, la enseñanza y el fortalecimiento de las instituciones de salud en México.

Durante la ceremonia, encabezada por el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Ricardo Valdez Vázquez, en representación del secretario de Salud, David Kershenobich, se destacó el papel de las y los profesionales de la medicina en la atención de la población y el desarrollo del sistema sanitario.

En un mensaje dirigido al personal médico, Kershenobich subrayó que el ejercicio de esta profesión exige preparación permanente, rigor científico y sensibilidad para responder a las necesidades de cada paciente.

🧵 En el marco de la Ceremonia Conmemorativa del Día de la Médica y el Médico, se otorgó el Reconocimiento al Mérito Médico “Valentín Gómez Farías” al Dr. Jaime Martuscelli Quintana, en reconocimiento a su trayectoria y contribuciones al ámbito de la salud en México.… pic.twitter.com/RcA6FEApvq — Consejo de Salubridad General (@DeSalubridad) October 23, 2026

Asimismo, llamó a mantener actualizados los conocimientos, ejercer la medicina con honestidad y garantizar un trato respetuoso, al considerar que la atención médica también constituye una expresión de justicia social.

Durante el acto, Valdez Vázquez señaló que los avances de la medicina son resultado del trabajo de generaciones de profesionales que han impulsado la investigación, compartido conocimientos y contribuido a la formación de nuevos especialistas.

Por su parte, Patricia Clark, secretaria del Consejo de Salubridad General, reconoció las aportaciones de Martuscelli Quintana a la investigación científica y recordó uno de sus trabajos durante la epidemia de fiebre tifoidea que afectó al Valle de México entre 1971 y 1972.

De acuerdo con la funcionaria, sus investigaciones contribuyeron a identificar un origen común entre los casos analizados mediante técnicas de clasificación bacteriana, un antecedente relevante para la aplicación de herramientas científicas en la investigación epidemiológica.

Clark también destacó la labor de quienes ejercen la medicina en comunidades alejadas, hospitales, centros de salud, aulas y laboratorios, donde la responsabilidad profesional y el compromiso humano son fundamentales para el cuidado de la población.

La Secretaría de Salud reiteró su reconocimiento a las médicas y los médicos del país, tanto por su trabajo cotidiano en la atención de pacientes como por las aportaciones de quienes han dedicado su trayectoria a la investigación, la enseñanza y el fortalecimiento de las instituciones sanitarias.

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MSL