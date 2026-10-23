Y ahora en Cultura

Y es ahora en la Secretaría de Cultura donde tensiones sindicales parecen estar poniendo a prueba las capacidades de gestión de su titular, Claudia Curiel de Icaza, nos comentan. Y es que resulta que trabajadores de base decidieron cerrar la Biblioteca Vasconcelos y las oficinas de la dependencia ubicadas en la colonia Juárez en protesta por, aseguran, abusos a sus libertades sindicales y para exigir mejores condiciones laborales y trato digno. Tema que la dependencia refuta con otro argumento: en los últimos meses aumentaron 97 por ciento las solicitudes de tiempo para actividades sindicales de la sección CS-DGB-III. La cosa parece escalar, nos dicen, porque ayer la dependencia hizo pública una tarjeta informativa en la que da cuenta de una omisión de los trabajadores, pues sostiene que deben considerar la formación de guardias para garantizar la continuidad de los servicios. “El ejercicio de los derechos sindicales no debe limitar o impedir el acceso de la ciudadanía al derecho a la cultura”. Ahí el dato.

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