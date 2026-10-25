Sheinbaum felicita a Lula da Silva por triunfo en segunda vuelta presidencial en Brasil: ‘ganó el pueblo’

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, en la que derrotó al senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal.

A través de un breve mensaje en la red social X, la mandataria mexicana celebró el resultado de los comicios de este domingo y afirmó que “ganó el pueblo de Brasil”.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, escribió.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula! — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026

Con el 99.9 por ciento de las secciones electorales contabilizadas, Lula obtuvo el 51.78 por ciento de los votos frente a 48.22 por ciento de Bolsonaro, de acuerdo con los resultados preliminares del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Con una diferencia de 4.4 millones de votos, Lula aseguró su cuarto mandato no consecutivo en Brasil a partir del 5 de enero de 2027, cuando tomará posesión por un periodo de cuatro años.

En la primera vuelta, celebrada el pasado 4 de octubre, Flavio Bolsonaro obtuvo poco más de 56 millones de votos, ante los 53.8 millones de Lula. Ninguno consiguió la mayoría absoluta, por lo que ambos disputaron la presidencia en el balotaje.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro durante el primer debate presidencial previo a la segunda vuelta, el 25 de octubre. ı Foto: AP

Morena celebra impulso a la izquierda en América Latina

Por otra parte, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, celebraron la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Montiel Retes consideró que el resultado “fortalece” a la izquierda en América Latina, mientras que Hernández Mora calificó el triunfo del mandatario saliente como una victoria frente a las expresiones de odio y la desinformación.

“Le ganó el amor al odio”, escribió Citlalli Hernández en la red social X. “Le gana la fuerza de la humanidad al fascismo y la fuerza del pueblo frente a la desinformación”, agregó.

La dirigente de Morena también felicitó a los ciudadanos brasileños que respaldaron a Lula y reconoció a quienes, dijo, “hicieron posible este triunfo democrático”.

“Nos une una convicción profunda: el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo, sostuvo Ariadna Montiel. “¡Felicidades, Lula! Por el bien de nuestros pueblos, primero los pobres”, agregó.

Con mucha alegría, celebramos el triunfo de nuestro compañero @LulaOficial y del pueblo de #Brasil. Su victoria fortalece la lucha de la izquierda en América Latina por una vida digna y con justicia.



Desde @PartidoMorenaMx, enviamos un abrazo fraterno a quienes, con organización… — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 26, 2026

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