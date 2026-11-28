Y todo parece indicar que sí se está estrechando el cerco en torno a los involucrados en presuntos actos de corrupción a los que se liga a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei. De lo anterior dio cuenta ayer la fiscal general, Ernestina Godoy, quien reportó el cateo de cuatro inmuebles en la Ciudad de México: dos en la colonia Hipódromo Condesa, uno más en Jardines del Pedregal —el domicilio donde se grabaron videos que forman parte del escándalo— y otro en Polanco, los cuales quedaron asegurados. Imágenes de esas diligencias judiciales fueron reveladas ayer por la institución a su cargo y en ellas pueden apreciarse materiales electorales y también documentos que aparentemente son contratos. Relevante, nos comentan, que además se haya dado cuenta de la existencia de 16 carpetas de investigación que consideran posibles delitos fiscales y lavado de dinero. Pendientes.