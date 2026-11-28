Y es el Partido Revolucionario Institucional el que anda mal y de malas, porque resulta que le acaban de embargar un edificio en Aguascalientes por incumplir el pago a un trabajador. Se ha informado que el partido de Alejandro Moreno se retrasó en cubrir dos meses un convenio laboral y por eso le aplicaron esa medida, con lo cual eventualmente no podría ya disponer del uso del inmueble. Nos dicen que este tipo de noticias no le ayudan mucho a ese instituto político actualmente interesado en hacer coaliciones con otros partidos de oposición para las eleciones del año entrante. Sobre todo, porque manda una señal de mala solvencia y de ineficiencia administrativa. A la que hay que agregar los líos que viene arrastrando con su imagen, su disminución de militancia y hasta el hecho de que sigan los conflictos con expriistas, lo cual quedó de manifiesto con el choque que tuvo Alito esta semana con Miguel Osorio Chong. Uf.