Noroña y Velasco discrepan por mayoría calificada; oposición insiste en que son 86 senadores

El bloque de la 'cuarta transformación' discrepó sobre el número de senadores que requiere para construir la mayoría calificada para aprobar la reforma al Poder Judicial; mientras que integrantes de la oposición insistieron que 86 de 128 es la mayoría calificada.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, insistió que se necesitan 85 senadores para las dos terceras partes de la Cámara de Senadores y lograr la mayoría calificada; Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde y tres veces senador de la República, reconoció que se requieren 86 senadores.

El presidente de la Mesa Directiva declaró que al respecto no hay ninguna polémica, pues refirió que una publicación del 16 de junio del 2020 del propio Senado se señala que la mayoría calificada se construye con 85 senadores.

Insistió que este es un asunto aritmético pues sostuvo: “Tú no puedes pedir que tengas una votación mayor a lo que es mayoría calificada, 66.66 es mayoría calificada, no hay fracciones de senador, y 86 senadores son 67.18. Tú no puedes pedir 67.18, eso no es mayoría calificada. Con 85 se logra la mayoría calificada, eso a mí me parece que no está a discusión”

Por su parte, Manuel Velasco, aceptó que son 86 los senadores que se requieren para que Morena y sus aliados tengan la mayoría calificada. “Sí, son 86 senadores” declaró y reconoció que aún se negocia con senadores oposición construir la mayoría calificada.

“Yo lo dije desde un inicio, estamos haciendo un esfuerzo para lograr que se lleve a cabo esta reforma al Poder Judicial, cada una de las partes está defendiendo su postura, nosotros somos respetuosos de las y los senadores que está defendiendo su postura que no va con nosotros, pero estamos luchando por construir la mayoría”, citó.

Incluso, sobre este tema hay una jurisprudencia de la Corte, que anuló una reforma aprobada por el Congreso de Morelos al resolver que 13.33 correspondía a 13, cuando debieron ser 14 diputados locales.

La postura de la Corte, en ese momento presidida por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, fue que no puede adoptarse una aproximación por defecto (13 votos a favor) sino que tiene que acogerse una por exceso que lleve a ajustar el número resultante al entero inmediato superior (catorce votos a favor).

Carolina Viggino, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y senadora, declaró que quien asegura que 85 es la mayoría calificada “creo que no saben matemáticas. No puede haber una calificación de la mayoría debajo de los decimales, siempre ha sido arriba de ellos. Todo el tiempo ha sido así”.

Asimismo, agregó que encuentra contradicciones en el discurso oficialista: “Por un lado celebran que ya tienen la mayoría calificada porque ya lograron convencer a algunos compañeros opositores, y, a su vez aseguran que ‘nomás necesitamos 85 votos’. Pues en realidad sus discursos son simplemente una contradicción”.

