En la 4T y sí quiere la reelección 

Con la novedad de que el diputado petista Gerardo Fernández Noroña está en contra de la propuesta que presentó la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de eliminar la reelección de legisladores, aunque, no la votará en contra. “Voy a votar a favor de que se elimine (la reelección) y lo considero un error. Yo creo que, así como la carrera judicial, se hace carrera política. En todos los países del mundo, la carrera política se hace en el Parlamento, y yo creo que debería quedarse la reelección, y otros creen que no”, señaló el diputado, quien en la siguiente legislatura pasará a ser senador. “Piensan que así se van a resolver los cacicazgos, yo no lo creo. Yo creo que lo que debemos prohibir es que tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu primo hermano, te pusiera en el cargo, a mí me parece que eso no debe pasar”. ¿Qué tal?