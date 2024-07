Abordan impartición de justicia local en 6º foro por reforma al PJ

Magistrados y demás trabajadores del Poder Judicial, así como legisladores, sostuvieron un sexto debate como parte de la discusión nacional de la reforma en la materia enviada por el Presidente de la República, en esta ocasión, para hablar sobre el funcionamiento de la impartición de justicia desde lo local.

Sin embargo, persistió la discusión en torno a la elección que Morena y aliados buscan para la designación de jueces, ministros y demás.

El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), Rafael Guerra, aseguró que hay la capacidad para consolidar una justicia “acorde con los nuevos tiempos” y que quienes conforman los poderes judiciales en las entidades federativas han “dedicado la vida al mejor servicio público”.

“Sabemos que la historia de la justicia vive un momento crucial que no requiere de pusilánimes, sino de voluntades y esfuerzos”, comentó, para luego respaldar que la elección de jueces sea gradual y que inicie para cubrir vacantes, mas no para sustituir. En otros rubros, abogó por criterios sobre la paridad de género.

Sobre el punto, la próxima consejera jurídica Ernestina Godoy comentó que la gradualidad no se puede extender a décadas porque carece de sentido. “Esa gradualidad no puede ser a 40 años, a 50 años, como ha habido también propuestas donde nos dicen: terminaremos en 2050. Eso no tiene mayor sentido…no es que no se mueva una letra o una coma y demás, se está analizando y ahí la convocatoria es seamos creativos para ver cómo puede ser aplicada esa gradualidad sin que pierda el sentido de urgencia de la modificación”, dijo.

Se pronunció por garantizar que quienes lleguen a las boletas sean personas con la preparación, honorabilidad y “ganas” de hacer justicia.

En su oportunidad, el magistrado Raúl Mendoza advirtió que si la reforma y cambios entran de golpe se pondría en riesgo el presupuesto, pues podrían llegar personas que desconocen el funcionamiento y requerimientos para la operación judicial.

En el contexto de este sexto foro, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) dio a conocer que la participación prevista de su directora, la jueza Juana Fuentes, fue cancelada sin previo aviso. “Contradice el ofrecimiento de apertura y diálogo democrático ofrecidos al inicio de los mismos… Cancelando el diálogo de los principales actores del sistema de justicia, no puede más que generar sospechas sobre una ruta ya definida hacia la disolución del Poder Judicial Federal y su papel de contrapeso”, reclamó.