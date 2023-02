Acatar fallo para que una mujer presida el INE violaría derechos de aspirantes: Morena

Acatar la última resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que la lista de aspirantes a la presidencia del Consejo General del INE se integre sólo por mujeres, representaría una violación a los derechos de las personas que se registraron al proceso de selección, debido a que se notificó de forma extemporánea a la Cámara de Diputados sobre la sentencia.

El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Leonel Godoy Rangel, explicó que hasta este lunes la Mesa Directiva fue notificada, lo cual es considerado fuera de tiempo debido a que el proceso de registro para renovar a cuatro consejeros del INE cerró hace cuatro días.

“Eso hace que la propuesta carezca de materia porque ya hay derechos adquiridos, previamente establecidos. Si ellos fueran serios, hubieran presentado a la Mesa Directiva la notificación formal, que es lo que le da validez jurídica a esa resolución que nos obliga, suponiendo que nos obligara —porque reiteramos que el Tribunal tiene tiempo groseramente violando la soberanía de esta Cámara— pero ahora ocurrió algo que va más allá, que es la notificación extemporánea”, comentó.

El morenista dijo que con esto ve falta de seriedad en la toma de decisiones del TEPJF, pues consideró que ha actuado “a mansalva” por ser un ente de última instancia cuyas instrucciones se deben acatar.

Previo a la sesión ordinaria del pleno programada para mañana, dijo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja sostendrá una reunión para conocer la ruta jurídica a seguir, pues insistió en que la notificación debió ser antes del 23 de febrero.

“(Acatar la sentencia) enredaría el proceso, porque estos varones que tienen derechos adquiridos podrían recurrir la resolución del Tribunal… se haría una madeja jurídica que a nadie conviene; por eso esperemos que mañana prive este criterio de que fuimos notificados extemporáneamente”, reiteró.

Consultado sobre si esto representaría un riesgo para que el INE quedara sin los nuevos cuatro nombramientos el próximo 3 de abril, dijo que no porque “el objetivo es que no sea así”, y aunque las resoluciones emitidas por el Tribunal “son violatorias” a la Constitución, no han modificado las fechas del proceso.

