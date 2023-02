Lorenzo Córdova "sugiere" a AMLO vetar Plan B; Corte salvará la democracia, confía

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que es tiempo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y cuestionó si vetaría el Plan B de la Reforma Electoral.

No obstante, consideró que la ruta más viable es la de los tribunales, a los que el órgano electoral recurrirá para que salven a la democracia.

“El tiempo del Ejecutivo ahí está y a lo mejor veta la reforma, no lo sé, la observa, no lo sé, no lo crea. El tiempo es el tiempo de los tribunales, a ellos recurriremos y ellos van a salvar a la democracia y a la estructura del servicio profesional, incluyendo las plazas que hoy estamos designando”