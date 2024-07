Acelera Morena discusión de reformas; dan sólo 24 horas a la Judicial

Morena y sus aliados en la comisión dictaminadora acordaron dar celeridad a la discusión y posible aprobación de los dictámenes correspondientes a las 18 iniciativas de reforma constitucional que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero, y el relativo a la enmienda judicial se trabajará apenas 24 horas después de que concluyan los foros de discusión que se realizan en el país, lo que la oposición ve como una simulación, por lo que considera desde ahora emprender acciones judiciales.

Será al inicio de agosto cuando las y los diputados de la Cuarta Transformación abran paso a la posible aprobación de los dictámenes respectivos en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales, de acuerdo con un proyecto de acuerdo elaborado por su Junta Directiva distribuido ayer.

A pesar de que con esto la 4T busca cumplir el proceso legislativo, entre la oposición persiste la idea de que esto sólo es una “simulación” de Morena para aparentar apertura al diálogo en el tema, sobre todo en el judicial, ante lo cual insisten en que emprenderán acciones judiciales.

Este jueves se reunirá la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja, encargada de la dictaminación de las reformas y en donde Morena cuenta con los votos para aprobar cualquier decisión en su interior.

Que no se malinterprete: Los tiempos para la redacción de modificaciones al anteproyecto de reforma constitucional en materia Judicial iniciarán, en la Comisión de Puntos Constitucionales, a partir del 9 de agosto, una vez concluidos los diálogos

Ignacio Mier, Líder de diputados de Morena

De esta forma, la presente Legislatura (LXV) dejará listos los proyectos para que el pleno, que volverá a sesionar hasta septiembre próximo, con la nueva legislatura, en donde Morena, PT y PVEM tendrían la mayoría calificada, avale las reformas constitucionales.

El proyecto que circula entre los legisladores, y que analizará la Junta Directiva de la comisión este 25 de julio, apunta que en la próxima sesión ordinaria de la misma, a celebrarse el 1 de agosto, se iniciará la discusión y votación de las iniciativas del Presidente.

Esto no significa necesariamente que todos sean aprobados ese día, pues además, se prevé que la comisión se constituirá en sesión permanente por el tiempo que considere necesario, para así reunirse las ocasiones que el asunto lo requiera.

En el acuerdo se especifica que las únicas reformas que no se discutirán de inmediato serán las de las materias electoral y judicial.

La razón de esta última es que se elaborará el dictamen una vez que terminen los foros nacionales, que concluyen el próximo 8 de agosto.

Tuvieron un periodo ordinario completo para procesar este dictamen y ahora quieren hacerlo todo en unas cuantas semanas. Por supuesto que es una simulación, ya saben que hay en la instrucción de que no se le mueva ni una coma

Jorge Triana, Diputado del PAN

“El proyecto de dictamen de la iniciativa relacionada con el Poder Judicial y sus conexas se empezará a elaborar a partir del día 9 de agosto, a fin de considerar los trabajos de los Diálogos Nacionales que se celebran en el curso, y su presentación y circulación reglamentaria no será antes del día 15 de agosto próximo”, indica el documento.

En cuanto a la reforma electoral, se recuerda que es un asunto que también se debe discutir y votar junto a las comisiones de Reforma Política Electoral, y de Gobernación y Población.

Para la discusión de estas reformas, la comisión, presidida por el morenista Juan Ramiro Robledo, busca que ningún diputado pueda presentar reservas (es decir, propuestas de modificación al proyecto que se elaborará), pues se les indica que cualquier cambio podrá exponerse ante el pleno de la Cámara baja.

Sobre el tema, el coordinador morenista, Ignacio Mier, ratificó ayer, ante medios de comunicación, que la dictaminación será luego del 9 de agosto y lo que derive de esto enriquecerá el proyecto que será presentado en la comisión.

Eso acredita que se trató de foros de la simulación y no foros verdaderos. Lo que me queda claro es que en un día no les va a dar tiempo ni de leer la versión escenográfica o escuchar o ver todos los videos

Santiago Torreblanca, Diputado del PAN

“Ya vamos avanzando en lo que es los requisitos de elegibilidad; lo decía acá, en la convocatoria; estamos puliendo los criterios de idoneidad para que se garantice, en los criterios de idoneidad, que los comités técnicos de cada uno de los tres poderes que van a postular, garanticen la participación directa de quienes actualmente son jueces; segundo, que sea de manera gradual y escalonada”, explicó.

No obstante, el diputado panista Jorge Triana, miembro de la propia Comisión de Puntos Constitucionales, opinó que esta ruta es una “simulación”, pues prevé que, además de dejar poco tiempo para analizar los resultados de los foros, Morena hará cambios menores a la reforma judicial para pasarla casi íntegra, como la envió el mandatario federal.

Sostuvo que a pesar del cuidado que la 4T intenta tener en el proceso, hay elementos para que la oposición proceda judicialmente por considerar que el proyecto es inconvencional; es decir, resulta contrario a tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Sin embargo, habrán de esperar a que se conforme la próxima legislatura y ver si la oposición alcanza el mínimo de legisladores que necesitaría para emprender acciones al respecto.

Se nota la prisa. Es en los dictámenes donde vamos a advertir qué tanto sirvieron los diálogos, si fueron diálogos de la simulación, o si realmente hay este entendimiento, sensibilidad de buscar mejorar los dictámenes

Braulio López, Líder de diputados de MC

Su compañero de partido, Santiago Torreblanca, opinó en el mismo sentido, por considerar que la situación indica que sólo fueron “foros de la simulación” para el tema judicial.

“Eso acredita que se trató de foros de la simulación y no foros verdaderos. Lo que me queda claro es que en un día no les va a dar tiempo ni de leer la versión escenográfica o escuchar o ver todos los videos”, dijo.

En otro extremo, señaló que al menos su bancada no está en contra de todos los proyectos; hay unos que apoyarían, como el enfocado a mejoras al salario mínimo.

Para el coordinador de los diputados emecistas Braulio López, la ruta perfilada por Morena es muestra de la prisa, pero será en los dictámenes que elaboren en donde se vea si hubo simulación o si realmente se dio paso al entendimiento, a partir de lo que múltiples voces expusieron en los foros de parlamento abierto.

Adelantó que su bancada analizará cada iniciativa para ver el cumplimiento del proceso y otros puntos, a partir de los cuales decidirán en cuáles se procederá judicialmente; sin embargo, apuntó que los proyectos abocados a una agenda social serán respaldados.



​25 de julio. La Comisión de Puntos Constitucionales se reunirá para aprobar los tiempos definidos.

1 de agosto. Iniciará la discusión y votación de las iniciativas del Presidente, excepto la judicial.

9 de agosto. Comenzará a elaborarse el proyecto de dictamen de la iniciativa del PJ, un día después de que concluyan los foros nacionales.

15 de agosto. A partir de este día comenzará la presentación y circulación reglamentaria de la reforma judicial. Tiempos propuestos por la 4T.

Abordan impartición de justicia local en 6.o foro por reforma al PJ

Magistrados y demás trabajadores del Poder Judicial, así como legisladores, sostuvieron un sexto debate como parte de la discusión nacional de la reforma en la materia enviada por el Presidente de la República, en esta ocasión, para hablar sobre el funcionamiento de la impartición de justicia desde lo local.

Sin embargo, persistió la discusión en torno a la elección que Morena y aliados buscan para la designación de jueces, ministros y demás.

El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), Rafael Guerra, aseguró que hay la capacidad para consolidar una justicia “acorde con los nuevos tiempos” y que quienes conforman los poderes judiciales en las entidades federativas han “dedicado la vida al mejor servicio público”.

“Sabemos que la historia de la justicia vive un momento crucial que no requiere de pusilánimes, sino de voluntades y esfuerzos”, comentó, para luego respaldar que la elección de jueces sea gradual y que inicie para cubrir vacantes, mas no para sustituir. En otros rubros, abogó por criterios sobre la paridad de género.

Sobre el punto, la próxima consejera jurídica Ernestina Godoy comentó que la gradualidad no se puede extender a décadas porque carece de sentido. “Esa gradualidad no puede ser a 40 años, a 50 años, como ha habido también propuestas donde nos dicen: terminaremos en 2050. Eso no tiene mayor sentido…no es que no se mueva una letra o una coma y demás, se está analizando y ahí la convocatoria es seamos creativos para ver cómo puede ser aplicada esa gradualidad sin que pierda el sentido de urgencia de la modificación”, dijo.

Se pronunció por garantizar que quienes lleguen a las boletas sean personas con la preparación, honorabilidad y “ganas” de hacer justicia.

En su oportunidad, el magistrado Raúl Mendoza advirtió que si la reforma y cambios entran de golpe se pondría en riesgo el presupuesto, pues podrían llegar personas que desconocen el funcionamiento y requerimientos para la operación judicial.

En el contexto de este sexto foro, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) dio a conocer que la participación prevista de su directora, la jueza Juana Fuentes, fue cancelada sin previo aviso. “Contradice el ofrecimiento de apertura y diálogo democrático ofrecidos al inicio de los mismos… Cancelando el diálogo de los principales actores del sistema de justicia, no puede más que generar sospechas sobre una ruta ya definida hacia la disolución del Poder Judicial Federal y su papel de contrapeso”, reclamó.

Exhiben a jueces por liberar a delincuentes

Desde la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, jueces fueron exhibidos por liberar a más presuntos criminales en fines de semana.

El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, expuso que de 2018 a 2024 se han liberado a 192 personas privadas de la libertad entre viernes y domingo, mientras que entre semana sólo han sido 58.

En la numeralia ofrecida, destacó que 2019 fue el año en el que más presuntos delincuentes fueron liberados en total, 86, cifra que fue a la baja entre 2020 y 2022, tendencia que cambió para 2023, cuando se contabilizaron 56, mientras que en lo que va de este año ya suman 47.

Detalló que en todos estos casos se trata de personas en prisiones federales, investigadas por la supuesta comisión de delitos del fuero federal.

“Queda claro que ahí en el Poder Judicial algo pasa y todos quieren o todas las liberaciones se acostumbran a hacer en fines de semana, que es cuando de alguna manera, por ejemplo, no se puede revisar rápidamente si alguno de los liberados tiene en alguna fiscalía estatal otra carpeta de investigación”, dijo.

Destacó 25 casos relevantes, en donde exhibió los nombres de jueces, su circunscripción y los nombres y delito cometido de los que habrían sido beneficiados.

Se trata de criminales vinculados a diversas bandas delictivas como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, la Unión Tepito, Cártel del Mar, entre otras.

Una de las juezas exhibidas fue Karina Castillo, por la liberación de Mireya y Miriam “N”, señaladas como presuntas sicarias del CJNG involucradas en el atentado contra el exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

También el juez Gregorio Salazar, por la liberación de Jannet “N”, señalada como colaboradora de Genaro García Luna, a quien le cambiaron la medida cautelar en su proceso por los delitos de peculado y delincuencia organizada.

Otro caso fue el del juez Andrés Escamilla, por liberar a Vicente Javier “N”, vinculado a un grupo de secuestradores encabezado por el cuñado de El Mencho.

En otro punto, el subsecretario presentó el reporte sobre ataques a policías en Guanajuato, de lo que detalló que de enero a la fecha se han registrado ataques contra 68 uniformados en 17 municipios de los 46 que tiene la entidad.

De éstos, 48.5 por ciento eran elementos de Celaya, donde 15 resultaron lesionados y 18 fallecieron. El total de muertos en el estado ha sido de 40, de los cuales la mayoría se dieron en febrero; en 13 casos se identificó que 13 policías no estaban armados al momento del ataque y siete fueron ultimados en su descanso.

Plata o plomo no debe ser excusa, dice el Presidente

En una crítica al Poder Judicial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los jueces no utilizar como “excusa” las amenazas que lleguen a recibir para liberar delincuentes y les sugirió que en caso de enfrentar esta situación, denuncien o busquen trabajo en despachos.

Luego de que se expusiera a jueces por liberar criminales en fines de semana, el mandatario calificó esto como una “vergüenza” y pidió que “nadie se enoje” por difundir esto, ya que “antes todo era clandestino” y ahora “todos tenemos que buscar una sociedad mejor”.

Bajo esa línea, el mandatario dijo que “duele” cuando asesinan a una persona, más si era inocente, y al poco tiempo se libera al responsable, en algunos casos, refiriendo haber sido amenazados.

“De repente un juez le dé la libertad y dicen ‘¡Ah! es que es plata o plomo’, entonces el juez, si está en esa circunstancia que pida su cambio, qué pida protección, que busque un trabajo en un despacho, pero que no se use eso como excusa y que todos ayudemos con, al menos, denunciándolo porque eso es lo que va a permitir que las cosas realmente cambien en nuestro país”, puntualizó.

En otro punto, también reclamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el tratamiento que ha dado al expediente de “un deudor de Hacienda de miles de millones de pesos” (en alusión a Ricardo Salinas Pliego, de quien no mencionó el nombre).

“No estamos pidiendo que se retuerza la ley en beneficio del Gobierno, porque al final es en beneficio del pueblo, va al presupuesto y es dinero del pueblo”, dijo.

En torno a la discusión de la reforma judicial, llamó nuevamente a que los trabajadores no sean usados para “mantener privilegios”, por lo que les pidió “no dejarse”, ya que aseguró que la reforma los beneficiará.

Peso se ubica como la moneda más depreciada

El peso mexicano registró de nueva cuenta una depreciación de 1.25 por ciento durante la jornada de este martes y se ubicó como la divisa más depreciada entre los principales cruces frente al dólar, luego de que se diera a conocer que Morena y aliados buscan aprobar un paquete de reformas en agosto y no en septiembre como inicialmente se había dado a conocer.

La moneda nacional cerró la sesión en 18.16 pesos por dólar, 22.4 centavos más que el cierre del lunes, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.9306 y un máximo de 18.1920 pesos por dólar.

Gráfico

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco BASE, sostuvo que el motivo de la depreciación frente al billete estadounidense fue por la persistencia de riesgos en México, ya que por un lado se dio a conocer que, el partido Morena y aliados buscan aprobar el paquete de reformas en agosto.

Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales dieron a conocer que la posible aprobación de los dictámenes correspondientes a las reformas planteadas en febrero pasado se acelerarán para agosto y no para septiembre como inicialmente se había informado. No obstante, los legisladores informaron que la reforma referente al Poder Judicial se trabajará hasta que concluyan los foros que se realizan por todo el país.

El proyecto que circula y que analizará la junta directiva de la Comisión este 25 de julio apunta que en la próxima sesión ordinaria de la misma, a celebrarse el 1 de agosto, se iniciará la discusión y votación de los proyectos correspondientes a las iniciativas, lo cual no quiere decir necesariamente que todos los proyectos sean aprobados ese día.

Por otra parte, este martes la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con el titular de la Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, con la finalidad de afinar el Paquete Económico 2025, del cual, la próxima mandataria sostuvo que presupuesto se enfocará en los programas sociales y obras de infraestructura, destacó Siller Pagaza.

De acuerdo con el análisis de Banco BASE, las divisas más depreciadas en la sesión fueron: el peso mexicano con 1.25 por ciento, la corona checa con 0.88 por ciento, el rand sudafricano con 0.72 por ciento, la corona noruega con 0.62 por ciento, el florín húngaro con 0.53 por ciento, el peso chileno con 0.48 por ciento, el dólar australiano con 0.44 por ciento, el dólar neozelandés con 0.43 por ciento, la corona sueca con 0.39 por ciento y el peso colombiano con 0.38 por ciento.

En tanto, las divisas más apreciadas fueron: el yen japonés con 0.91 por ciento, la lira turca con 0.24 por ciento, el ringgit de Malasia con 0.19 por ciento, el won surcoreano con 0.17 por ciento, la rupia de Indonesia con 0.06 por ciento, el shekel israelí con 0.06 por ciento, el rublo ruso con 0.065 y el dólar taiwanés con 0.03 por ciento.