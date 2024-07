Acuerdos y reclamos

Con la novedad de que en la reunión de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con el Presidente resultó el acuerdo de reunirse con Claudia Sheinbaum y se puso sobre la mesa lo que podría ser la última aportación de la indagatoria en el sexenio: pruebas aplicadas a restos que resultaron negativas. Por cierto que, algunos padres andan muy molestos porque una de las personas que fue su vocero y que corrieron del movimiento por preferir la política, Felipe de la Cruz, sigue asumiéndose como representante de “algunos” familiares y dando posturas que, nos dicen, no le corresponden. A pesar de que le han dicho en reiteradas ocasiones que él no es víctima, se sumó a otros familiares que se separaron del movimiento, pues acusan que han tenido beneficios. Nos cuentan que para las siguientes reuniones van a pedir que no lo dejen entrar. Uf.