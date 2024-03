Acusan a panista de lucrar con cargo

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la candidata de la derecha representa el regreso al pasado de corrupción y de privilegios, y recordó que cuando gobernó la demarcación de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, la entonces alcaldesa aprovechó su cargo para otorgarle contratos a sus empresas.

Desde Puerto Escondido, donde asistió al encuentro con militantes y simpatizantes que encabezó Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, el también coordinador general de campaña comentó que el modus operandi de la candidata del PRIAN consistía en dar contratos para construir grandes edificaciones, pero con la condición de que contrataran a sus empresas.

“Es una candidata que no puede explicar cómo se hizo de la casa donde vive. Representa la corrupción, representa los privilegios. No somos iguales. Y piensan que el pueblo no está informado, creen que pueden engañar a la gente con sus mentiras”, añadió.

El líder partidista destacó que la Cuarta Transformación ha erradicado la corrupción, lo que ha permitido concluir, entre otras cosas, obras públicas que se dejaron olvidadas por los gobiernos neoliberales.

Por otro lado, ante los comentarios del presidente de Argentina, Javier Milei, en contra de Andrés Manuel López Obrador, Mario Delgado afirmó que mientras el mandatario sudamericano ha devaluado el peso en 50 por ciento, en la Cuarta Transformación la moneda mexicana se ha apreciado en más del 20 por ciento.