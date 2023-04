Adán Augusto celebra fallo de ministra Loretta Ortiz que impide a INAI sesionar con cuatro comisionados

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de negar la posibilidad de que el Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sesione con solo cuatro de sus integrantes, pues, dijo, fue “una decisión emitida conforme a derecho” .

“Yo diría que finalmente alguien en este caso la ministra Loretta Ortiz, deja de lado tantos intereses políticos y económicos que hay en torno al llamado Instituto Nacional de Acceso a la Información. Fue una resolución meditada y emitida conforme a derecho. Era un despropósito de los cuatro consejeros el que se les permitiera, violando la Constitución, funcionar con un número que la misma ley no prevé”, afirmó Adán Augusto López, al encabezar la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Senado es responsable de nombramientos, destaca

El titular de Gobernación dijo que es responsabilidad de los senadores construir los acuerdos y el Gobierno federal no participa en esas discusiones.

“Continúan en el senado los esfuerzos para construir [acuerdos] en el caso de las vacantes de los tres comisionados. En el caso de las dos primeras —las dos primeras que ya fueron rechazados o devueltos por el Presidente de la República— necesitan ahora de las tres quintas partes de los integrantes del Senado. La última vacancia del comisionado necesita de las dos terceras partes”.

“Son los senadores de la República quienes tienen la obligación y el derecho de designar a los comisionados, pues todavía les quedan algunos días de periodo ordinario; ahí está abierta la posibilidad, nadie está obligado a lo imposible”, sostuvo el responsable de la política interior del país.

Audios sobre reuniones en torno a INAI fueron “alterados”, afirma

Adán Augusto López acusó que el audio filtrado sobre su reunión con los legisladores de Morena, el PT, Partido Verde y Encuentro Social, fue alterado.

“No conozco, la verdad yo no me ocupo de escuchar esas cosas, pero quienes la han escuchado y por lo que me han comentado, entiendo que evidentemente hay una edición y se falseó o se distorsionó el contenido de una conversación privada que yo tuve con los senadores, pero aquí abiertamente le digo qué fue lo que platicamos”, abundó el secretario de Gobernación.

