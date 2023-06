Adán Augusto López anuncia su salida del gabinete para el viernes 16 de junio

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer que presentará a su renuncia el próximo viernes, para inscribirse en el proceso interno de Morena para definir al coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación.

Aunque dijo que no le gusta la palabra renuncia, dijo que le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo releve.

“Yo no voy a renunciar, le he pedido al presidente que me releve del encargo del cargo de secretario de Gobernación, seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición ya de manera formal y dejo este cargo porque voy en la búsqueda de otro encargo, pero siempre junto al presidente y acompañando y ayudando en el movimiento con todos en el movimiento de transformación”, declaró.

No incurrirá en actos anticipados de campaña, asegura

Tras participar en la reunión con el titular del Ejecutivo federal, en Palacio Nacional, aseguró que no va a incurrir en actos anticipados de precampaña o campaña, porque todavía no son tiempos electorales, además de que no se va a elegir a candidatos.

“Yo no voy a celebrar ningún acto anticipado, voy a participar en un proceso que contempla el estatuto y que fue aprobado por el Consejo Político de Morena. Una cosa es ser coordinador del movimiento de transformación y otra cosa la candidatura, que no ha iniciado, inicia el 4 de septiembre, si mal no recuerdo, los tiempos están bien delimitados”, indicó.

Respecto a los recursos que utilizará para promoverse, mencionó que utilizará fondos propios y que los transparentará, pero apuntó que la instrucción es privilegiar los encuentros ciudadanos, las asambleas y la austeridad.

Respecto a si considera que Morena debe financiarlos, dijo que fue una propuesta que se analizó, pero que el propio dirigente nacional Mario Delgado rechazó su viabilidad .

“Escuché ese planteamiento, le pregunté incluso al dirigente nacional y dijo que estaban viendo esa posibilidad, pero había sido descartada para evitar que se hable del uso de recursos públicos”, declaró.

