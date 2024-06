Advierten pérdida millonaria por freno de EU a aguacate y mango, tras agresión.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, denunció que dos empleados del servicio de inspección de sanidad animal y vegetal (APHIS) del departamento de agricultura de Estados Unidos fueron agredidos y detenidos recientemente, mientras realizaban su trabajo en Michoacán al momento de inspeccionar aguacates; sin embargo, por la tarde el gobernador de esa entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, negó que hayan corrido algún riesgo.

“Ya no están en cautiverio”, señaló en un comunicado el diplomático, quien refirió que en la embajada del país vecino su principal prioridad es proteger al personal y “para garantizar la seguridad de nuestros equipos de inspección agrícola, se ha suspendido la inspección de aguacate y mango en Michoacán, hasta que se hayan resuelto sus problemas de seguridad”.

Aclaró que esta pausa no afecta otros estados mexicanos donde continúan las inspecciones con normalidad y que esta acción no bloquea todas las exportaciones de aguacate o mangos a EU y tampoco detiene los productos en tránsito.

Subrayó que esta determinación está basada en la preocupación existente por la seguridad del personal en Michoacán, pero no por temas fitosanitarios.

Salazar dijo que ha estado siguiendo de cerca la situación y en contacto directo con funcionarios del gobierno estatal y federal de México junto con el secretario de agricultura, Tom Vilsack, el Jefe adjunto de misión, Mark C. Johnson, la agregada de departamento de agricultura, Holly Higgins, y el director regional de APHIS para América del norte, Cristóbal Cepeda.

“Continuaré trabajando estrechamente con las autoridades estatales en Michoacán para garantizar la seguridad de nuestros equipos de inspección agrícola. La próxima semana viajaré a Michoacán para reunirme con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla”, concluyó.

En tanto, Ramírez Bedolla informó que la tarde-noche del viernes 14 de junio hubo una manifestación social en donde se registró el bloqueo de una carretera y la retención de algunos vehículos particulares, entre ellos el de dos inspectores de la embajada estadounidense que supervisan y acreditan la calidad de la fruta que se exporta a Estados Unidos.

En entrevista con Grupo Fórmula, el gobernador dijo: “Nunca corrieron ningún riesgo los dos agentes”, pero destacó que por protocolo la embajada decidió suspender temporalmente la inspección..

“La información que tenemos es de que no hubo un tema directo contra ellos, digamos por la actividad que realizaban, es decir no fue directamente un acto delictivo contra los inspectores”, puntualizó.

También confió en que el conflicto se resuelva “en las próximas horas”: “Puede ser miércoles o jueves que se reabra, quizás hoy mismo”, dijo.

En enero, Salazar dijo que las huertas de aguacate ilegal no podrán exportan a EU, para evitar que siga la desforestación y acabar con las actividades de cambio de uso de suelo, esto, luego de una reunión con el gobernador Ramírez Bedolla.

Ven “medida unilateral” en bloqueo a importación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “medida unilateral” la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender la importación de aguacate de Michoacán por violencia, y aseguró que obedece a un tema electorero.

“Ahora se enrarece todo por las elecciones, porque están a todo lo que da las acusaciones de un lado y de otro”, apuntó, luego de subrayar que se está tratando de resolver esta situación para llegar a un acuerdo con el vecino país del norte.

“Ya se está viendo, se está buscando un acuerdo. Siempre hay estas medidas unilaterales, pero pues esas son sus políticas”, aseveró en conferencia matutina.

El mandatario respondió a la decisión de Washington de suspender, de manera temporal, desde el 15 de junio, las importaciones de aguacate producido en Michoacán, por un incidente con dos inspectores estadounidenses que quedaron retenidos durante una manifestación en Aranza, municipio de Paracho.

La Embajada estadounidense en México activó un protocolo de seguridad, que incluye la suspensión temporal de importaciones, medida que podría extenderse hasta dos semanas.

López Obrador precisó que a pesar de esas acciones se mantienen buenas relaciones con EU y están convenciendo a las autoridades de aquel país para revertir la decisión, pero sostuvo que es una medida que tiene tintes electorales ante los comicios estadounidenses de noviembre.

Expuso que el aguacate se consume “mucho, mucho” en EU y que la buena relación que tiene México con aquel país ayudará para “que haya entendimiento”.

Pidió abrir una sección en español en medios de EU, objetiva donde se dé a conocer cómo está la contienda electoral en ese país y refleje que las posturas de los diferentes actores sobre México obedecen a cuestiones electoreras. “Allá, con todo respeto, se dan durísimo”, concluyó.

Un trabajador recolecta aguacates durante la cosecha en Tancítaro, el 12 de mayo del 2023. Foto: Cuartoscuro

Reconocen inseguridad en producción del “oro verde”

Varios son los problemas que se han enfrentado para el trasiego del llamado “oro verde”, “pero ninguno se compara con el de la inseguridad”, dijo, Efraín, trabajador del campo en Tancítaro, Michoacán.

Efraín, prefiere no revelar sus apellidos porque dice, “la inseguridad en el estado no la ven sólo los que no viven aquí; gracias a los que vienen de otras partes, es que podemos seguir trabajando el campo, aquí todos quieren su cacho de tajada, ya mejor algunos se fueron al norte y trabajan el campo de allá, pero, aunque lo han intentado, el mejor suelo para que se dé el aguacate es Michoacán”.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) indicó que las compras de aguacate efectuadas por Estados Unidos tan solo en diciembre de 2022 y enero de 2023, fueron de 248 mil 248 toneladas, con un valor conjunto de 527 millones de dólares.

La superficie total nacional de aguacate es de 117 mil hectáreas, de las cuales Michoacán participa con el 84 por ciento. Los municipios con mayor participación en el estado son: Uruapan, Tancítaro, Peribán, Salvador Escalante y Ario de Rosales.

La producción de aguacate en México representa más del 30 por ciento de la cosecha mundial. México exporta aguacate a diversos países; principalmente a China, Chile y Australia. Destacando que Estados Unidos es el principal importador de aguacate mexicano, seguido por Francia, Japón y Canadá (Secretaría de Economía, 2023).

El ingeniero agropecuario, Rafael Carmona, afirmó a La Razón que el aguacate mexicano es valorado mucho por el mercado de Estados Unidos; “sabemos que durante el Super Bowl, el aguacate aumenta mucho su consumo. Definitivamente esto que sucedió con el tema del aguacate para Estados Unidos no es un freno, pero sí es una alerta a atender los temas de seguridad, Estados Unidos requiere el aguacate de México, y México la venta, es un negocio saludable para ambos, mientras esto no siga excediendo los límites, se debe cuidar al personal tanto de México como al de ellos”, dijo.

Estados Unidos es el principal cliente comprador, acaparando el 90 por ciento de la producción exportable. La producción y exportación del aguacate fueron fundamentales para colocar a Michoacán durante 2023 por más de una década, como primer lugar en el valor de la producción.

A pesar de estos números positivos, Efraín dice que el tema de inseguridad en la región michoacana no ha permitido que “se trabaje tranquilo”, ya que afirma ahora no sólo enfrentan el grave problema de la escasez hídrica, sino que sumado a ello, “enfrentamos las amenazas de los que se sienten dueños de esta tierra, nosotros vimos este campo, muy próspero pero la gente se ha ido poco a poco, no sólo quienes inspeccionan, sino los mismos trabajadores del aguacate y de la berry”.

Para el ingeniero Carmona, desde hace más de una década el campo mexicano ha agudizado los problemas que enfrenta, pero “ninguno como el de la inseguridad” y advierte ha sido testigo de “las formas de extorsión que los trabajadores enfrentan; les roban desde el producto, hasta su dinero o en el peor de las casos sus tierras; no dudo que de este tema en el que dicen que agredieron a personal de inspección de Estados Unidos se diera de parte de los que dominan el campo aguacatero en el lugar, Michoacán perdió su tranquilidad hace tiempo”.

El especialista señala que “puede ser muy positiva la acción que tomó Estados Unidos de no enviar inspectores a la zona aguacatera”, ya que eso puede hacer más visible el problema que enfrentan a diario los trabajadores del campo, quienes por ese tipo de temas han tenido que moverse de sus lugares de origen muchas veces cediendo sus tierras al crimen, quienes son los que amenazan, dijo.

Por su parte Efraín, quien ha trabajado durante décadas en el campo michoacano dijo que “yo ya probé suerte en el norte, y se gana mejor allá y a lo más quien te molesta es el capataz, pero de ahí en fuera no te molestan que con el piso o te amenazan con golpear, pero en México se ha vuelto un infierno, yo voy y vengo a México, pero le digo el aguacate no se da como en México, pero ahora también hay el problema del agua, que siempre vienen otros a resolverlo, a mí en parte me da gusto lo que paso, porque sólo cuando le pasa a un extranjero voltean a vernos”, dijo.

Suspensión de envío de aguacate a EU, golpe de hasta 217.5 mdd al mes

La decisión de Estados Unidos de suspender temporalmente las importaciones de aguacate y mango, tras la retención que sufrieron dos inspectores estadounidenses en Aranza, municipio de Paracho en Michoacán, ya provocó un merma de 22.5 millones de dólares durante los tres días de interrupción de las exportaciones, sólo para el llamado “oro verde”, por lo que analistas estiman que la afectación económica se pueda disparar hasta 217.5 millones de dólares si la medida se prolonga durante un mes.

Estimaciones del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) refieren que durante los primeros cinco meses de este año, la producción nacional de aguacate llegó a un millón de toneladas métricas (tm), mientras que las exportaciones sumaron 620 mil tm, con un valor de mil 709 millones de dólares y de las cuales 81.2 por ciento va al mercado de EU, por lo que estimó que diariamente el golpe a productores michoacanos asciende a 7.5 millones de dólares.

Tan sólo en 2023, la producción de aguacate cerró en 2.9 millones de toneladas, siendo México el principal productor de esta fruta en el mundo y, de acuerdo con la Asociación Nacional de Aduanas de México (ANAM), del total que se produce en el país, 75 por ciento del lo aporta solamente el estado de Michoacán, lo que coloca a la entidad como la mayor productora a nivel nacional.

Por su parte, México produjo 2.2 millones de toneladas de mango durante 2023; de éstas, 435 mil toneladas métricas fueron exportadas, siendo Estados Unidos el principal comprador, con 89 por ciento. Según el GCMA, solamente en los primeros cinco meses del año, la producción nacional de esta fruta llegó a 892 mil toneladas, con un valor de 237 millones de dólares.

Y aunque Michoacán es el sexto productor de mango a nivel nacional, con una participación del 8.7 por ciento del total de los estados productores de este fruto, debido a la relevancia que tiene tanto en el comercio del mango como del aguacate, a los productores del estado les preocupa la suspensión de las exportaciones a EU, que inició el pasado 15 de junio y que prevén se mantenga durante 10 días más.

Sin embargo, la Asociación de Productores y Empacadores de México (Apeam) ya dialoga con las autoridades de Estados Unidos para que se levante lo más pronto posible este veto que “se debió a un incidente ajeno a la industria aguacatera” y es el segundo que ocurre, pues en febrero de 2022, el país vecino del norte determinó suspender de manera temporal la exportación de aguacate también por razones de seguridad de sus inspectores.

Además, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio a conocer que la próxima semana viajará a Michoacán para reunirse con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla e integrantes de la Apeam para encontrar una solución.

Mientras se levanta el bloqueo comercial, se provocará un impacto económico significativo en las ventas internacionales del aguacate y el mango, que dependerá de cuánto dure la suspensión, de acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En este sentido, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas estimó que también habrá una afectación a la economía local, ya que al no haber exportaciones, se acumulará la fruta y se corre el riesgo de que se eche a perder.

Asimismo, las cuadrillas de corte, que son trabajadores que se dedican a la cosecha y recolección de cultivos, verán reducidos sus ingresos debido a la falta de trabajo; mientras que los transportistas que recolectan y trasladan la fruta al empaque, así como aquellos que la llevan a Estados Unidos, también verán disminuidas sus actividades.

En un comunicado, el GCMA explicó que este paro en las exportaciones de aguacate y mango de igual manera provocará que se eleven los costos de la mano de obra de empaques, pues aunque no hay fruta que procesar, deben pagar a los trabajadores por el día completo. Aunado a ello, también los exportadores se enfrentan a sanciones económicas por incumplir sus contratos de entrega establecidos con clientes en Estados Unidos.