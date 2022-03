Esta mañana, tras la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los hechos demuestran que es un aeropuerto muy bueno.

Aseguró con esta nueva terminal aérea se resolvió un problema de 20 años.

Recordó que el AIFA ha sido fue una obra “muy polémica”, por la que se presentaron una serie de amparos para tratar de frenarla.

No se ampararon los pobladores de los municipios cercanos al aeropuerto, los amparos fueron presentados por abogados de los despachos de grupo conservador, reaccionario, que se opone a todo lo que hacemos López Obrador

También mencionó que decían que no se iba a terminar nunca, que iba a ser una obra de mala calidad, pues todo se les cayó.

El Presidente aseguró que sus adversarios no pudieron demostrar sus dichos y si no tenían que cuestionar, hubieran dicho que reconocían que se equivocaron, debido a que están viendo una obra importante, que se hizo en poco tiempo, en la que no hubo corrupción y que hubo ahorros.

avc