Afirma Julen Rementería que bloque de contención no se romperá en el Senado.

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, señaló que pese a la votación de priistas y perredistas para aprobar la reforma sobre las Fuerzas Armadas no se romperá el bloque de contención en la Cámara alta.

Luego de que nueve senadores del PRI y dos del PRD respaldaron el dictamen que amplió hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, el panista manifestó que no se debe descartar la posibilidad de replantear el bloque, pero de continuar con las alianzas legislativas.

Sin embargo, apuntó que esto es en lo que corresponde al Senado, porque precisó que en lo que corresponde a las alianzas electorales es un asunto que únicamente le corresponde a las instancias partidarias.

A partir de ahí lo que hay es tener la posibilidad de decir ‘oye, platiquemos”, ojo, subrayo, del tema legislativo. Otra cosa tiene que ver con la parte partidaria en la que yo no tengo posibilidad de opinar, o más bien, no es algo en lo que yo me deba de meter, no me toca. Pero en la parte que nos toca, yo creo que hay la obligación de construir, para qué, para que haya acuerdos y que esos acuerdos permitan conseguir las mayorías necesarias