Alejandro Armenta destaca que su elección fue democrática y legítima

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, aseguró que el proceso en el que fue electo al frente de la Cámara Alta fue “democrático” y “legítimo” y rechazó que haya una fractura en el grupo parlamentario de Morena.

Señaló que si fue necesario que hubiera tres votaciones para su elección por el Pleno fue para darle certeza y, en ese sentido, agradeció la “tolerancia” por parte de los senadores de todas las bancadas.

“Fue un proceso democrático y legítimo. En el pleno del Senado tan hubo tolerancia de todas y de todos los senadores, que el proceso se repitió con el propósito de que quedara clara la legalidad y la legitimidad. No hay razón para hacer un llamado a un concepto que no se dio. Quiero reiterarles que en la democracia, lo fundamental no son las unanimidades, sino las coincidencias. Y logramos las coincidencias”, resaltó.

El senador por Puebla comentó que más allá de rencores, lo primordial es que en la Cámara Alta se privilegie la vida democrática.

“El rencor puede ser un sentimiento humano, legítimo. En el Senado de la República hay vida democrática, hay tolerancia, debe de haber respeto, debe de haber capacidad de diálogo; la política es el arte del diálogo, de la conciliación”, expresó.

Armenta comentó que por acuerdo de la bancada de Morena se buscará mejorar y ampliar la comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y, por lo tanto, señaló que buscará una reunión con el mandatario federal lo antes posible.

Dijo que ya contactó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con quien “tuvimos comunicación desde el momento en que inició este proceso (de elección) en el pleno. Y vamos a seguir teniendo comunicación”.

Comentó que en cuanto se pueda establecer el diálogo con el titular del Ejecutivo federal buscará que sea “con decoro, con dignidad, con solidaridad, con el papel que le corresponde a una Mesa Directiva con la visión democrática y republicana; pero también con la visión de colaboración interinstitucional entre los poderes públicos”.

