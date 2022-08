Alejandro Armenta promete un Senado equilibrador, de diálogo y respeto

El senador Alejandro Armenta Mier, quien fue electo por Morena como próximo presidente de la Mesa Directiva del Senado, aseguró que realizará un trabajo equilibrador, de diálogo y de respeto.

Sin embargo, precisó que la bancada de Morena, como grupo emergido de la Cuarta Transformación, honrará los principios del partido y mantendrán su lealtad con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Seguiré el ejemplo pulcro, honesto, equilibrador de la senadora Olga (Sánchez Cordero). Seguiré el ejemplo de la apertura y la gran capacidad de diálogo del senador Eduardo (Ramírez). Vamos a seguir construyendo, como lo ha hecho el senador Ricardo Monreal”, expresó.

En ese sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, le recomendó a Armenta que de inmediato busque al titular del Ejecutivo Federal e incluso aseguró que él no será incómodo en el encuentro que tengan los senadores del guinda.

“Le he propuesto al senador Armenta que hoy mismo busque al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Que ellos vayan con el señor Presidente, una nueva Mesa Directiva, que aquí hay lealtad y que me gustaría que él hiciera las veces para que pueda recibirlos", dijo.

“Yo no seré incómodo en estas reuniones, porque entiendo muy bien el papel que estoy jugando y no quiero generar ninguna situación dentro de la bancada. Ellos han sido leales al Presidente y merecen ver al Presidente. Muchos quieren saludarlo y quieren estrechar su mano, y yo creo que el presidente Armenta lo va a lograr, estoy de acuerdo con eso”, expresó Monreal.

Cuestionado respecto a si se siente debilitado después del desaire de los miembros del gabinete a la reunión plenaria de Morena, Monreal aseguró que, al contrario, salió muy fortalecido.

“Me siento más fuerte que nunca, me siento fortalecido. Mis compañeros refrendaron su compromiso conmigo, me apoyaron, me respaldaron, y este proceso que hoy surge me siento con mucha fuerza, me siento como el arma secreta de quién ya saben”