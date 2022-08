Desata crisis en el Senado desaire de gabinete a Monreal y bancada morenista

El “desaire” de tres secretarios de Estado, del titular de la Guardia Nacional y del dirigente nacional partidista a la reunión plenaria de Morena en el Senado desató una crisis interna en la bancada, que se sumó a la falta de acuerdos para definir al próximo presidente de la Cámara alta.

Para el encuentro de los senadores, que se realizó ayer en la sede de Xicoténcatl, estaban convocados los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval; de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, así como el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja; sin embargo, no asistieron.

La última reunión que tenían programada con los senadores de Morena, encabezados por Ricardo Monreal, era con el dirigente de ese partido, Mario Delgado, y con Citlalli Hernández, secretaria general, pero desde la conferencia de prensa que ofreció Delgado Carrillo al mediodía anunció que su agenda no le permitiría asistir.

Ante la ausencia de los invitados especiales a la plenaria de la bancada mayoritaria —hecho que por primera vez se registra, ya que no se había dado la ausencia de secretarios de Estado en las plenarias de los partidos en el poder con el PRI ni con el PAN—, los senadores de Morena entraron en un debate sobre lo sucedido.

El primero en plantear una reflexión fue el senador por Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima, quien después de estar mucho tiempo afuera de Xicoténcatl al teléfono, ya en la reunión demandó hacer una autocrítica para explicar la ausencia de los secretarios de Estado.

Porque hemos cumplido hasta hoy con el compromiso que adquirimos con nuestros electores. Por eso, y lo digo de muy buena fe, me extraña la ausencia del secretario de Gobernación

José Antonio Álvarez Lima, Senador de Morena por Tlaxcala

“Porque hemos cumplido hasta hoy con el compromiso que adquirimos con nuestros electores. Por eso, y lo digo de muy buena fe, me extraña la ausencia del secretario de Gobernación. Si hemos cumplido, ¿por qué no está el secretario de Gobernación? Ojalá esto no signifique un distanciamiento entre nuestra fracción y el Gobierno del Presidente.

“De la misma manera, me preocupa que en las columnas políticas se hable reiteradamente de que existen dos grupos entre nosotros: uno de radicales y duros, por un lado, y quisiera suponer que hay otro de superficiales y blandengues, que es lo contrario de los radicales y los duros; yo, francamente, no creo en esta división”, dijo.

Legisladores de Morena, durante la reunión plenaria, ayer. Foto: Especial

El vocero de la bancada, César Cravioto, identificado entre los senadores “radicales”, aseveró que la ausencia de los secretarios de Estado, más que “desaire”, se trata de un mensaje político, y criticó las declaraciones recientes del coordinador Ricardo Monreal, porque “no han sido de respaldo” al titular del Ejecutivo federal.

Al respecto, el propio Monreal puntualizó que el “desdén” no se le hizo a él como persona, sino que fue a un órgano legislativo, en este caso al Senado, y manifestó que, si el “pleito” es con él, entonces pueden llamar e invitar a los demás senadores, lo que provocó aplausos de respaldo.

“A mí no se me hizo, como persona a mí no se me hizo. El desdén es para un órgano legislativo. Si el problema es conmigo, que los invite a ustedes, sin mí; yo no voy a la reunión que quieran ir con él, se los ofrezco, pero no tiene por qué tratar a todos igual si el pleito es conmigo o si la diferencia es conmigo no lo merece ningún compañero”, expresó.

A mí no se me hizo, como persona a mí no se me hizo. El desdén es para un órgano legislativo. Si el problema es conmigo, que los invite a ustedes, sin mí (...) si la diferencia es conmigo no lo merece ningún compañero

Ricardo Monreal Ávila, Coordinador de los senadores de Morena

Ante las declaraciones de Cravioto, quien reprochó a Monreal su abyección, éste sostuvo que lo único que pide es autonomía y puntualizó que no busca ser una extensión del Poder Ejecutivo.

“Es la sucesión presidencial anticipada lo que ha generado este ambiente y el intento de la imposición; eso es todo”, enfatizó. “No voy a traicionar lo que pienso. Sólo deseo que haya respeto a nuestra autonomía. A mí la abyección no se me da; soy hombre libre, con criterio propio y autonomía. Tengo mi propia vida y mi propia historia… No quiero ser extensión del Poder Ejecutivo; no somos comparsa ni somos apéndice del Ejecutivo. Tenemos colaboración y el mismo origen, y vamos a honrar los compromisos que hizo el Presidente en campaña, pero tenemos que actuar con pudor constitucional”, externó Monreal Ávila.

Legisladores como Nestora Salgado, Armando Guadiana y Félix Salgado Macedonio manifestaron públicamente su respaldo al liderazgo de Monreal al frente de la bancada de Morena en la Cámara alta, mientras que otros, como Cristóbal Arias, Elí César Cervantes y Margarita Sánchez, recordaron que es obligación del Senado verificar la seguridad pública, un rubro que le duele mucho a la población.

Finalmente, los morenistas votaron con 20 a favor y 10 en contra por continuar el debate sobre la ausencia de los secretarios de Estado este miércoles, cuando está programada la elección del nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Al respecto, continúan en la disputa José Narro, Alejandro Armenta, Gabriel García Hernández e Higinio Martínez, quienes se quedaron dialogando en Xicoténcatl después de que se retiraron los demás senadores.

Contrario a lo que sucedió en el Senado, los funcionarios federales acudieron sin falta ni objeción a las reuniones plenarias no sólo de Morena, sino hasta de otros partidos en la Cámara de Diputados.

La semana pasada, tanto el secretario de Gobernación como la titular de Seguridad participaron en el encuentro de la bancada guinda, a quienes esta última les solicitó respaldar la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, tal como lo hizo antes con los legisladores del PVEM.

Y ayer, mientras en el Senado se generaba una discusión por su ausencia, la secretaria compartió espacio ante legisladores del PT en la Cámara baja, quienes también la invitaron a su reunión plenaria.

También Adán Augusto López acudió a San Lázaro junto a Morena, pero canceló su participación con el PVEM, que se tenía pactada para hoy, al igual que con el PT.

Aspirantes a la Cámara alta presentan sus propuestas

Ante los integrantes del grupo mayoritario de Morena, los aspirantes a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado expusieron sus propuestas.

En ese contexto, el exresponsable de los programas sociales del Gobierno federal demandó que haya un candidato de unidad, Gabriel García Hernández, insistió en que se haga un proceso de insaculación, sorteo o tómbola.

Aseveró que se baja de la contienda si se admite su propuesta y entonces declinaría a favor de alguno de los otros tres contendientes, José Narro, Alejandro Armenta e Higinio Martínez.

A su vez, el senador mexiquense Higinio Martínez subrayó que su participación en este proceso no obedece a que busque un premio de consolación, luego de que no obtuvo la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México.

Por su parte, el zacatecano José Narro ratificó su interés por presidir la Cámara alta y dijo que considera que es primordial mantener la unidad al interior del grupo parlamentario.

En tanto, el senador por Puebla, Alejandro Armenta, coincidió en que se debe privilegiar la unidad interna de Morena, pero dijo que también se debe buscar la unidad entre todo el Senado.