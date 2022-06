Alejandro Moreno debe dejar dirigencia del partido: Osorio

Alejandro Moreno Cárdenas debe renunciar a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o de lo contrario el PAN y el PRD deben replantearse la posibilidad de ir en alianza en los estados de México y Coahuila, donde podría pretender imponer candidatos, alertó el coordinador de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong.

En entrevista con La Razón, el legislador fue enfático en que es necesario que Moreno Cárdenas se separe de la presidencia de su partido.

“En los resultados electorales del año pasado, el 21; los que hubo en este 22; los señalamientos que hace Morena —al margen de la ley, por cierto—, la gobernadora de Campeche, de manera irregular, y por supuesto violando la ley y los derechos personales, pero hay señalamientos que vulneran y que se tienen que aclarar y que en este desprestigio le pega al propio partido; entonces, habemos voces, creo que muchas, que después de los resultados y de estas circunstancias personales, pues tienes que salirte del partido, tienes que dejar la dirigencia; eres el dirigente y no eres el dueño, y no lleves a una catástrofe al partido”, enfatizó.

A pesar de que Moreno Cárdenas argumentó que fue electo para cuatro años y que su partido cuenta con 18 puntos de la preferencia de electores, para Osorio Chong no es suficiente.

“Sí, pero tenías 19 gubernaturas y ya no tienes ninguna de las que se renovaron, de las que éramos gobierno y donde no éramos gobierno; muchos presidentes municipales y diputados locales, y no queremos llegar a una alianza en la que no vamos a valer nada, si seguimos en esta circunstancia de declive, de perder, perder”, advirtió.

En este sentido, Osorio Chong reconoció que el PRI no atraviesa por el mejor momento, pero es debido a la presencia de Alejandro Moreno.

Incluso, hizo recomendaciones a los aliados del PRI en la coalición Va por México. “Yo he hecho un llamado a la oposición y le digo al PAN y al PRD: ‘revisen su alianza, porque este presidente dura hasta agosto del próximo año, ¿eh?’; él no tiene por qué tomar decisiones para el 24, no tiene que tomar decisiones de cómo va a ir la alianza; entonces, pues si quieren un PRI dividido, un PRI que no sume, un PRI que trae señalamientos de cuestiones legales, pues tendrán que valorar esa alianza que están siguiendo”, indicó, en tono molesto.

El senador hidalguense advirtió que han concentrado muchas decisiones en la cúpula del partido y han limitado la participación democrática de sus militantes.

“Quien toma las decisiones dentro del partido es él. Yo lo que estoy pidiendo es la renuncia de él; lo demás, se arregla”, señaló, ante el cuestionamiento de si deben dejar al partido todos los dirigentes.

No obstante, sus consideraciones, Miguel Ángel Osorio sí comparte la idea de ir en alianza rumbo al 2024. “Yo sí creo que la alianza es el mejor camino para el 24, pero hay que ver con quién y cómo se hace la alianza, que es muy diferente”.

La única alianza que está cancelada para el coordinador de los senadores del PRI es con Morena. “En ese momento, yo renuncio al PRI; no hay manera de que, con un partido que está destruyendo a nuestro país, trae los peores números de la economía, de seguridad, de salud; no hay forma, no hay posibilidad de con quien ha lastimado al PRI, con quien ha perseguido al PRI, no hay forma de una alianza”.

En relación con los dos estados que estarán en disputa en el 2023, Coahuila y el Estado de México, Osorio Chong confía en que se puede ganar, pero es necesaria la renovación de su partido.

“Y no con fracturas y enfrentamientos, como las que se están haciendo en este momento, y es increíble que eso se está alentando, están teniendo preferencias por uno o por otro candidato, el presidente nacional debe permanecer ajeno a esas pretensiones de querer imponer a algún candidato”, finalizó.