Contra Alito, Monreal rechaza revanchas

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se manifestó por que, en el caso de los señalamientos en contra de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, no haya vendettas o persecución política.

En entrevista, precisó que no tiene conocimiento sobre las investigaciones contra el líder nacional priista; sin embargo, se pronunció en contra de que el caso revista motivaciones políticas.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta dijo que, si es necesario aplicar la ley, se debe hacer con estricto apego al derecho, pero sin otro tipo de consideraciones.

“Espero que no. No estoy de acuerdo con ningún tipo de vendettas políticas y espero que la ley y el derecho se apliquen sin distinción, pero sin excesos ni tampoco motivaciones de carácter político.

Somos constructores y arquitectos de la ley y estamos obligados a respetarla. Yo lo voy a hacer siempre. Voy a esperar a que decida el INE y, seguramente, después será el Tribunal quien resuelva en última instancia

Ricardo Monreal, Presidente de Jucopo en el Senado

“Deseo que le vaya bien. No me alegra cuando una persona o varias se encuentran bajo circunstancias de este tipo. No me gusta que la gente sufra y tampoco estoy de acuerdo en que se presenten, bajo pretexto de la justicia, persecuciones políticas”, añadió.

Monreal reiteró su rechazo al uso de la ley con fines políticos y, en ese sentido, mencionó el caso de su colaborador, Juan Manuel del Río Virgen, quien, recordó, “es inocente y es uno de los casos más emblemáticos y más injustos que se tiene en la justicia de Veracruz”.

“Pero, como ese, hay cientos de casos en Veracruz, pues el estado vive una etapa muy complicada de invención de delitos, con una Fiscalía totalmente inadecuada, que construye delitos contra inocentes, y un Tribunal de Justicia muy alejado de la imparcialidad.

“Es una calamidad lo que vive Veracruz con su órgano autónomo denominado Fiscalía, y con su Tribunal de Justicia, que actúan siempre bajo consigna, alejados del ideal de impartir justicia pronta, expedita y de impartir justicia a secas”, manifestó.

Operación cicatriz, no

Por otra parte, Monreal puntualizó que no necesita una “operación cicatriz” en su partido, porque él es un hombre que se conduce de manera libre.

Luego de la exclusión que la dirigencia de Morena le hizo para participar en un evento político el domingo pasado en Toluca, Estado de México, apuntó que no lo han buscado ni el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ni el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Cuestionado respecto a si requiere una “operación cicatriz”, el político zacatecano subrayó: “No, ninguna, no la necesito. Yo soy un hombre libre y los respeto a todos”.

Al referirse a las denuncias del PAN y del PRD por actos anticipados de campaña en contra de los aspirantes presidenciales de Morena, el legislador reafirmó que a él no le corresponde señalar las faltas de sus compañeros de partido.

Dijo que son las autoridades electorales las que deben resolver el tema, pero remarcó que son ellos quienes, en principio, no deben infringir la ley.

“Sería el INE el que, en todo caso, determine y señale para que este órgano electoral, que es dentro de su facultad constitucional, decida; pero yo diría que hay que tener cuidado todos para respetar la ley.

“Nosotros somos constructores de la ley, somos arquitectos de la ley y estamos obligados a respetarla. Yo lo voy a hacer siempre. Voy a esperar a que decida el INE y seguramente, después de que el INE decida, va a ser el Tribunal el que resuelva en última instancia, como un órgano jurisdiccional”, finalizó.