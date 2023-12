'Reaccionar rápido y salir'

Alerta sísmica no sonará por microsismos: Myriam Urzúa; 'no tenemos tiempo para hacer resguardo' “La Alerta Sísmica no funciona cuando es un microsismo, no tenemos tiempo para hacer resguardo o para hacer otra actividad más que reaccionar rápido y salir”, expresó Urzúa