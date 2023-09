Alfredo Del Mazo no confundió la politiquería, sino que fue respetuoso, reconoce AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza como un hombre respetuoso que no confundió la politiquería ni atacó al Gobierno federal, a pesar de los orígenes partidistas diferentes.

Destacó el trabajo coordinado y de colaboración entre las autoridades de la entidad con mayor población del país con el Gobierno federal, que ha permitido realizar obras en beneficio del pueblo del Estado de México.

“Alfredo Del Mazo ha sido muy respetuoso, no ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería , jamás una declaración en contra del Gobierno federal; ha sido muy respetuoso y se lo agradecemos, se lo reconocemos, no hemos tenido ningún obstáculo para poder trabajar en el Estado de México”, aseguró.

A pregunta expresa si le ofrecería una embajada, el primer mandatario respondió: “No sabemos qué decida Alfredo Del Mazo hacia adelante, pero con nosotros ha tenido muy buena relación”.

López Obrador afirma que ha logrado acuerdos con Del Mazo pese a orígenes políticos distintos. Foto: Especial

Nos hemos entendido pese a diferencias

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el presidente manifestó que su asistencia al sexto y último informe de gobierno del priista Alfredo Del Mazo, es en reconocimiento a su labor al frente de la administración mexiquense, aun cuando tienen banderas políticas diferentes.

“Tenemos dos orígenes políticos distintos, sin embargo, nos hemos entendido, se han hecho obras en beneficio del pueblo del Estado de México. Podemos tener orígenes partidistas diferentes, distintos, pero como gobernantes debemos siempre de pensar en el pueblo, no puede haber banderías distintas, tenemos que trabajar juntos”, subrayó.

López Obrador resaltó el papel que jugó el gobernador mexiquense ahora con la interpretación del amparo para evitar la distribución de los libros de texto gratuitos en la entidad. “Él tomó la determinación que se aceptara la interpretación de los abogados de la SEP y que se entregaran”, añadió.

En repetidas ocasiones dijo que tiene mucho que agradecerle al gobernante priista, así como a los habitantes de municipios como Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y de Texcoco.

Apuntó que el 15 de septiembre por la mañana, horas antes de que termine su mandato en el Estado de México, acompañará a Del Mazo Maza junto con la maestra Delfina Gómez, gobernadora entrante, a la inauguración de la primera etapa del tren Interurbano México-Toluca, que llevará el nombre de “El Insurgente”.

“Delfina y Del Mazo me van a acompañar porque el 15 en la mañana vamos a inaugurar el primer tramo que antes se llamaba Toluca-Ciudad de México, ahora va a ser ‘El Insurgente’, en honor, reconocimiento al padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo, porque pasa por el Cerro de las Cruces”, dijo.

