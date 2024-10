Alicia Bárcena rechaza expropiación de Calica

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, acusó a la empresa Calica de haber emitido declaraciones falsas contra México, luego de que el mes pasado el expresidente declaró una nueva Área Natural Protegida, dentro de la cual quedó la mina propiedad de la empresa Vulcan Materials, en Playa del Carmen.

La empresa demandó a México hace tiempo, por más de mil 500 millones de pesos y con base en lineamientos del TLCAN, luego de que en el sexenio anterior se le cerró la extracción de piedra caliza en Playa del Carmen y Cozumel.

Al participar en la conferencia matutina, desmintió que la empresa cuente con todos los permisos, que no haya sobreexplotado la zona para las extracciones, y que en la zona sólo había siete cenotes, cuando hay más y de los cuales, por cierto, destruyeron tres.

“Ellos ya no tienen permiso desde diciembre del 2020. Explotaron además 140 hectáreas de extensión con una profundidad hasta de 12 metros, invadiendo realmente el manto freático. Declararon que había siete cenotes, hay 17 en total, ahorita vamos a ver. Y cuando se hizo una visita, se encontraron sólo cuatro, quiere decir que destrozaron al menos tres”, dijo.

También los señaló de abusar de las concesiones de agua, de simular tener todos los permisos del INAH en zonas arqueológicas y que en México han evadido impuestos.

Mencionó que el impacto ecológico de las actividades de Calica al sistema hidrológico ha sido 20 veces mayor al volumen autorizado en cuanto a la extracción del agua de cenotes. Con este contexto, la funcionaria negó que la declaración como ANP de más de 50 mil hectáreas represente una expropiación, pues el terreno que ellos tienen aún les pertenece y la consecuencia es que no podrán seguir explotando la zona.

“Esto no es una expropiación, porque la empresa Calica está diciendo que le estamos expropiando. No, no estamos expropiando, su terreno sigue siendo de ellos. Lo único que sí estamos diciendo es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza. Eso sí; es decir, tendrán que restaurarlo, producir bosque”, dijo.

Para atender el impacto en la zona, explicó que se trabajará en un Programa Nacional de Restauración, cuya meta es recuperar 20 por ciento del territorio, se logrará el saneamiento de los ríos Tula, Lerma, Atoyac, Sonora; también se recuperarán 30 por ciento de los manglares en lo 11 mil kilómetros de costa, así como reforestar 10 por ciento de los bosques y selvas.

Detalló que de 2018 a 2023 se pasó de 182 ANP a 232 ANP que se traducen en un aumento de 91.3 a 99.2 millones de hectáreas protegidas. Estimó que durante el sexenio de Sheinbaum se cumplirá con el compromiso 30x30 para que el número de hectáreas pase a 153 millones.

En otro tema, la Presidenta comentó que ya se trabaja en varios proyectos para contar con autos eléctricos de tamaño compacto, en donde se contempla la colaboración de empresas extranjeras con el trabajo que ya hacen instituciones mexicanas y adelantó el plan para construir un megacentro de reciclamiento en el terreno donde el expresidente Felipe Calderón intentó construir una refinería y “no llegó ni a media barda”.

Sobre éste, Alicia Bárcena comentó que ya se hace un inventario en Hidalgo para saber qué residuos se podrán usar, lo que a su vez permitirá sanear el río Tula.