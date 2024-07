'Alito' Moreno no niega su reelección en el PRI y responde a Dulce María Sauri

El presidente el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno, dijo que ahora se encuentra “con toda apertura, en el partido todas las voces se respetan. Lo que es importante es ver a profundidad lo que tenemos que cambiar en el PRI”, esto al ser cuestionado sobre la posibilidad de cambiar algunos estatutos en el Revolucionario Institucional para poder realizar su reelección, situación que no negó.

Recientemente Dulce María Sauri, quien funge como consejera del PRI, criticó la forma de dirigir de Moreno y la situación en la que ha puesto al tricolor; el político reaccionó a la petición de diversos priistas sobre la presentación de su renuncia, esto a unos días de llevarse a cabo la asamblea nacional.

Sin embargo, el ahora dirigente dijo que el objetivo de llevar a cabo una asamblea nacional era únicamente analizar qué había que mejorar o cambiar, derivado de los resultados obtenidos durante la pasada elección del 2 de junio; no obstante, también había dejado claro que la dirigencia nacional no era un tema urgente.

“Lo vamos a discutir, se van a hacer reuniones en todo el país para discutir no sólo el nombre del partido, sus colores y su logo, que ha sido una propuesta que se ha presentado y hoy habrá que consultarlo a nivel nacional”, dijo hace un par de semanas.

"Lo que es importante es ver a profundidad lo que tenemos que cambiar en el PRI”, dijo 'Alito' Moreno. Foto: Cuartoscuro.

"Alito" insiste en escuchar a los militantes del PRI en todo el país

Pero este martes, el dirigente nacional del PRI insistió en que el paso a seguir tras realizar la asamblea nacional será el de escuchar a los militantes del partido en todo el país.

“Hay que analizar qué es lo que se debe cambiar pues seis millones de personas le dieron el voto al partido en la pasada contienda, el objetivo será el de conocer cómo llegar a quienes no beneficiaron al partido para volver a ser una opción en esta etapa en la que México, le hace frente a un gobierno autoritario”, dijo.

Moreno aseguró que quienes tendrán la última palabra serán los militantes del partido a los que celebro por haber trabajado en la campaña pasada, ya fuera repartiendo volantes o estar al tanto de las necesidades para llevarlos a obtener los sufragios necesarios.

“Hay que ser muy transparentes, hay que dejar claro que muchos se quieren convertir en mediadores de la conveniencia política, Hay que tener claro que en el PRI vale lo miso la opinión de un militante como de un expresidente, un exgobernador o cualquier persona. Yo voy a hacer lo que las y los priistas decidan en la asamblea”, sentenció.

Moreno envió un mensaje a Dulce María Sauri, tachándola de estar faltando al respeto, esto, dijo, por haber sugerido que se buscaría cambiar los estatutos para que fuera reelecto, lo que calificó como “es una total falta de respeto para con todos los delegados que asistirán a la asamblea. A los viejos priistas fue a quienes les tocó vivir un partido que se dirigía de esta forma; nosotros no nos manejamos así”.

Concluyó diciendo: “Aquí no hay sorpresas, eso no es novedad, hasta risa da. Eso son temas que se hicieron en las asambleas de todo el país y es un tema que no ha tenido eco. Yo lo que busco es que tengamos un partido firme, sólido, una dirigencia que enfrente con determinación al gobierno de la República”.

JVR