AMLO: Hasta 20 reformas serán presentadas en febrero

Tras reprochar a dos ministros “traidorzuelos” que no lo ayudaron con el cambio de mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó en la reforma al Poder Judicial establecer debates entre los aspirantes a jueces, magistrados y ministros, para que la gente los conozca bien.

Luego de recordar que el próximo 5 de febrero dará a conocer todo el paquete de iniciativas de reformas que podrían ser “hasta 20”, AMLO sostuvo que es mucho mejor que los integrantes de dicho poder sean electos por la ciudadanía mediante el voto.

“No descartar a los que están, que puedan también participar jueces, magistrados, ministros, sí, nada más que, a ver ¿cómo han actuado? y los nuevos ¿qué han hecho, de dónde vienen, qué posturas tienen?, y debates, y que la gente los conozcan y entonces ya se eligen.

#ConferenciaPresidente | Martes 16 de enero de 2024

“No hay garantía total porque esto tiene que ver con la formación académica, tiene que ver con ideales, con principios, con convicciones, pero es mucho mejor que los elija el pueblo”, aseveró el mandatario federal.

Sin dar mayores detalles de todas las iniciativas de modificaciones constitucionales que propondrá al Congreso de la Unión, dijo que pueden ser 10 o hasta 20 las reformas, sin embargo, abundó, ya trabajan los diferentes equipos en la elaboración de las mismas.

“Espérense el paquete de iniciativas de reforma que va a estar; espérense si es el día 5 de febrero, ese día las presento todas. Ya estoy trabajando, son varios equipos y ese día se presentan formalmente, alrededor de 10 o pueden ser 20”, subrayó en la conferencia de prensa matutina.

“Sí es importante limpiar el Poder Judicial. Si hay otra fórmula, pues que lo expongan, pero que acepten de que se necesita una reforma porque es mucha la corrupción y eso es lo que vamos a presentar”, enfatizó.

En la batería de reformas, López Obrador mencionó también que la Guardia Nacional dependa de la Sedena y la austeridad republicana porque ningún funcionario puede ganar más de lo que recibe el Presidente.

“Yo me voy a quedar tranquilo, que el día de mañana se corrompe la Guardia Nacional, pasa lo mismo que la Policía Federal Preventiva, me reprochen por qué no insistió. Claro que voy a insistir, que no quede ninguna duda.

“Lo mismo en el caso de la austeridad republicana, no pueden ganar eso los ministros, ningún funcionario puede ganar más de lo que gana el Presidente, ya está en la Constitución. Voy a ver cómo lo dejo más claro, pero también es reforma constitucional, pero si no se tiene a los diputados, senadores, si no va a aprobarse, sí, pero yo ya cumplí”, expresó.

El Presidente reveló que nunca le había pedido a un ministro nada, pero le interesaba sacar adelante el traspaso del mando de la GN a la Defensa, después de que el bloque conservador presentó un recurso de inconstitucionalidad..

“Hablo con dos ministros porque sabía yo que tres iban a apoyar, pero faltaba uno y hablé con dos, sí como no. Les expliqué, esto no es un asunto personal, esto tiene que ver con la seguridad que tanto le preocupa al pueblo, no podemos jugar con esto, ayúdenos.

“¿Saben qué?, votaron en contra y se vino abajo la ley (…) Unos traidorzuelos, esto no es un asunto de género, y todavía cuando votan en contra invitan a la secretaria (Rosa Icela Rodríguez) a desayunar y le dicen debería de estar alegre si usted va a manejar la Guardia Nacional. Fíjense la perversidad”, concluyó.

