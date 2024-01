Alista AMLO tren de reformas; 4T y oposición, ir al choque por éstas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que no asistirá el 5 de febrero a Querétaro para conmemorar el Día de la Constitución, y se quedará en Palacio Nacional, con el objetivo de presentar todo el paquete de iniciativas de reforma en materia de salarios, pensiones, al Poder Judicial y la ley electoral.

“Sí es un paquete de reformas importantes en beneficio del pueblo de México. Eso pensamos nosotros que va a ayudar a tener un marco jurídico acorde con los nuevos tiempos, que facilite el que siga avanzando el proceso de transformación, que se haga realidad la democracia y que nunca más el Gobierno esté al servicio ni las leyes, de una minoría”, afirmó.

En la conferencia de prensa mañanera, explicó que “en esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el Día de la Constitución, porque vamos a conmemorar aquí en el recinto donde se aprobó la de 1857, y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución, aquí”.

Expuso que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, acudirá con su representación a la ceremonia oficial en el Teatro de la República, a la cual también asisten los otros dos poderes de la Unión, el Legislativo y el Judicial.

Agregó que antes de esa fecha estará en esa entidad para abordar diversos temas con el gobernador Mauricio Kuri, “quien se ha portado muy bien”, además de realizar la reunión del gabinete de seguridad y la conferencia mañanera.

Sin embargo, detalló que la reforma de salarios y pensiones de los trabajadores busca reivindicar el derecho a terminar su vida laboral de manera digna, y eso es lo que se tiene que resolver hacia futuro, que cuando se jubilen reciban la pensión al 100 por ciento.

“Que podamos reivindicar a los trabajadores, luego de esas reformas que aprobaron en el periodo neoliberal que son contrarias a los derechos laborales. No sé cómo se aprobó esa reforma de pensiones donde un trabajador termina su vida laboral y su pensión no es ni siquiera la mitad de su sueldo”, indicó.

López Obrador detalló que el objetivo de anunciar la batería de reformas en diversas áreas desde el recinto donde se aprobó la Constitución liberal de 1856-1857, en Palacio Nacional, es porque se mantuvieron muchos artículos de la Carta Magna promulgada en 1917.

Voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución aquí. Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo

“Es un sitio poco conocido del Palacio y por la gente, y ahí vamos a llevar a cabo esta ceremonia de exposición de las iniciativas de reforma a la Constitución para que en el Congreso empiecen a estudiarlas y, en su momento, se analicen, se discutan, se aprueben o no, que sea el Poder Legislativo el que decida”, subrayó.

Respecto a la edad para pensionar a un trabajador del IMSS o ISSSTE, el Jefe del Ejecutivo federal indicó que se analiza el tema el equipo de trabajo integrado por distintas dependencias e institutos involucrados en los temas de pensiones, salarial y bienestar. Además, de los especialistas que elaboran las reformas electoral y judicial.

Añadió que la reforma de pensiones al ISSSTE va a beneficiar a los trabajadores del Estado, en especial maestros, luego de que en el sexenio de Felipe Calderón, junto con la profesora Elba Esther Gordillo, modificaron el esquema del pago mediante las Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

“El ingreso de los maestros lo vamos a ir ajustando, es que se tomó una decisión general para que ningún maestro o trabajador de la educación gane menos de lo que gana en promedio un trabajador inscrito en el Seguro Social.

“Qué fue lo que sucedió, ganan muy poco los maestros en general y los trabajadores de la educación y fue creciendo el salario, el mínimo, y el general de todos los trabajadores, y se quedaron muchos maestros por debajo de lo que gana un trabajador en promedio del sector formal”, remarcó.

En cuanto al tema de la reforma al Poder Judicial donde plantea que sean electos jueces, magistrados y ministros por la vía del voto popular, López Obrador refirió que se insistirá también en la austeridad republicana y la reducción de los sueldos de altos funcionarios, para que no ganen más que el Presidente.

“No podemos comprometer a gobiernos futuros, tenemos que cuidar eso pero sí hacer justicia, reparar el daño que causaron los gobiernos neoliberales”, puntualizó.

Critica negativa a lenia para bajarse sueldo

Tras asegurar que es un mal ejemplo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le niegue a la ministra Lenia Batres reducir su sueldo e inscribirse en el ISSSTE para recibir los servicios de salud, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trata de una cuestión voluntaria solicitar esas medidas, para estar acorde con los principios de austeridad republicana.

“Es una cuestión voluntaria, si un ministro o una ministra no quiere ganar más que el Presidente, pues que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la Tesorería, creo que eso no se lo puede negar nadie. Y que si quiere ir al ISSSTE, que ella se inscriba y que no vaya a las clínicas privadas”, comentó.

En conferencia de prensa consideró que el máximo tribunal del país está dando mal ejemplo, por lo que insistió en su decisión de presentar una iniciativa de reforma al Poder Judicial, lo cual será el próximo 5 de febrero.

“Debe hacerse a un lado la simulación, y que de verdad haya un Estado de derecho, no de chueco, pero ya conocen cuáles son los posturas. Va a haber la oportunidad, vamos a presentar esta reforma al Poder Judicial y ahí vamos de nuevo a tratar el tema de que se respete la Constitución y que nadie gane más de lo que obtiene el Presidente”, detalló.