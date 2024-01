Morena arropa iniciativas, pero la oposición dice: “no pasarán”

“Las defenderemos hasta lograr consensos”



El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que la bancada guinda llevará a debate cada reforma para alcanzar consenso.

“Enterado que el 5 de febrero el Presidente @lopezobrador_ expondrá detalladamente el paquete de reformas constitucionales para la democratización y fortalecimiento del Poder Judicial; y en materia laboral, para mejorar derechos sociales y economía de las y los trabajadores de México”, dijo en redes.

El legislador por Puebla destacó que la defensa se harán por convicción.

“La bancada de Morena anuncia que en la Cámara de Diputados, por convicción, congruencia y consistencia política respaldaremos, defenderemos y debatiremos transparente y abiertamente con el resto de diputados y diputadas hasta lograr los consensos que permitan su aprobación”, añadió.

A su vez, el senador Ricardo Monreal, destacó que el paquete de reformas en materia de salarios, pensiones, electoral y judicial son de “gran calado”, e indispensables para el bienestar del país, las cuales requerirán de mucho trabajo de conciliación para lograr consensos que permitan construir la mayoría calificada.

“Los cuatro paquetes de reformas constitucionales que ha anunciado el Presidente Andrés Manuel López Obrador son de gran calado. Vamos a esperar, a partir del 1 de febrero se inicia el último periodo de sesiones de las cámaras del Congreso de la Unión.

“Tenemos esa oportunidad de febrero y marzo para intentar construir reformas, pero ya será la decisión del Poder Legislativo resolver y decidir sobre el fondo y la pertinencia de estas reformas que, desde nuestro punto de vista, son indispensables para el bienestar del país”, aseguró.

En un videomensaje difundido en sus redes sociales, el expresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado mencionó que una de las reformas relativas al bienestar es para que nunca más los salarios estén por debajo de la inflación.

Añadió que es una de las más significativas que resulta indispensable para pensionados y jubilados, pues con lo que reciben no pueden sobrevivir, pero es de justicia, y “requerirá de mucho esfuerzo y de recursos económicos aportados por el estado y los empresarios”.

Más tarde, la bancada de Morena en el Senado emitió un comunicado en s cuenta oficial de X, antes Twitter, en el que resaltaron las iniciativas que va a enviar el Ejecutivo, ya que representan un paso significativo hacia la construcción de un orden jurídico que respondan a los anhelo y necesidades del pueblo de México.

“Garantizar que el salario mínimo aumente por encima de la inflación, la transformación del sistema de pensiones para asegurar que los trabajadores se jubilen con un salario completo, permitir a los ciudadanos elegir con voto directo a los integrantes del Poder Judicial y transformar al Instituto Nacional Electoral para democratizarlo, son elementos esenciales para la consolidación de un Estado de Derecho justo”, aseguraron.

A su vez, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio su total respaldo al paquete de reformas y aseguró que “terminarán por blindar el sentido humanista de este Gobierno”.

El líder morenista comprometió a los legisladores de su partido para sacar adelante dichos cambios a la Constitución.

“Vamos a garantizar en la Constitución que siga el progreso con bienestar, que vivamos en una auténtica democracia y que haya una verdadera impartición de justicia, sin simulación”, mencionó.

. Gráfico: La Razón de México

“No vamos a apoyar que se debilite al PJ”

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza aseguró que ante la propuesta de reforma al Poder Judicial que presentará el Presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 5 de febrero, la postura de su partido es clara: no al debilitamiento, ni al sometimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sí al equilibrio de la división de poderes.

“El tema es muy delicado y nosotros no vamos a apoyar ninguna propuesta que debilite la independencia, autonomía del Poder Judicial y el equilibrio de división de poderes. Ése es el plan C del Presidente, que es capturar al Poder Judicial, someterlo, controlarlo y por ello no acompañaríamos una iniciativa de este calado”, aseveró al fijar su postura.

El líder panista recalcó que se trata de un distractor más en este momento en el que están exigiendo que se investigue el 20 por ciento de la liquidación de Notimex, que se destinó a la campaña de la precandidata de Morena.

“Ahí el Presidente lo que debió ordenar es una inmediata investigación, pero como sabe que se trata de sus propios funcionarios, necesita generar una cortina de humo mediática”, indicó.

Sobre la reforma del sistema de pensiones, el dirigente blanquiazul aseguró que sólo se trata de “un dulce envenenado”, pues en realidad lo que busca es expropiar los ahorros de los trabajadores, y alertó que se pondrían en peligro más de 70 millones de cuentas de los trabajadores con más de cinco billones de pesos, que, afirmó, “es similar al endeudamiento del Gobierno en sus primeros años”.

Por su parte, el líder parlamentario de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, aseguró que las reformas planteadas al Poder Judicial no buscan una democratización, sino doblegar una institución que es autónoma.

“Se le olvida que el Ejecutivo no tiene nada más que independencia y autonomía del Poder Judicial y del Legislativo, es una pena que el Presidente desdeñe a las instituciones (…) Desde hoy decimos, desde el PRD y Va por México, la reforma para someter al Poder Judicial no va a pasar”, reiteró.

Por separado y en entrevista con Ciro Gómez Leyva, los coordinadores del PRI en ambas cámaras Manuel Añorve y Rubén Moreira dijeron que no permitirán que se ponga al poder judicial de rodillas y por ello, rechazan rotundamente la propuesta de reforma, que sólo dejaría a las minorías a merced de decisiones populistas.

“El plan C que pretende el Ejecutivo para el Poder Judicial es un no rotundo en el PRI. Han insistido en poner de rodillas al Poder Judicial y no lo vamos a permitir. Los ministros, jueces y magistrados no pueden ser elegidos mediante el voto popular. Debemos fortalecer la división de poderes”, dijo el senador Manuel Añorve.

Mientras que el diputado Rubén Moreira dijo que las reformas del Presidente son populistas, además que aseguró que Morena pretende acabar con la democracia mexicana.

“Es un paso a terminar con la democracia mexicana y es un rechazo total a las reformas que se alistan desde el Ejecutivo”, explicó el también exgobernador de Coahuila

En el mismo sentido se pronunció el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.

“La bancada naranja en el Senado está firme y lista para defender la autonomía y la independencia del Poder Judicial ante cualquier intento del régimen por vulnerarlo o debilitarlo”, manifestó en la red social X.