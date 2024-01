Morena respalda iniciativas de reformas de AMLO; PAN adelanta que las rechazará

Luego de que este viernes 12 de enero el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 5 de febrero presentará las iniciativas de reformas sobre el Poder Judicial, Electoral y de pensiones, entre otras, el partido Morena adelantó su aval, mientras que Acción Nacional dijo que las rechazará.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio su total respaldo al paquete de iniciativas que presentará López Obrador, ya que "terminarán por blindar el sentido humanista de este gobierno".

En sus redes sociales, el líder morenista comprometió a los legisladores de su partido para sacar adelante dichos cambios a la Constitución.

"Vamos a garantizar en la Constitución que siga el progreso con bienestar, que vivamos en una auténtica democracia y que haya una verdadera impartición de justicia, sin simulación".

"¡Qué mejor manera! de conmemorar el 107 (sic) Aniversario de la Promulgación de la #Constitución, que con un paquete de reformas que terminarán por blindar, desde la Carta Magna, el sentido humanista de este gobierno", escribió.

Qué mejor manera de conmemorar el 107 Aniversario de la Promulgación de la #Constitución, que con un paquete de reformas que terminarán por blindar, desde la Carta Magna, el sentido humanista de este gobierno.



Vamos a garantizar en la Constitución que siga el progreso con… pic.twitter.com/EerIgYMNEE — Mario Delgado (@mario_delgado) January 12, 2024

Para finalizar, el líder del partido guinda señaló:

"¡Cuente con todo nuestro apoyo, Presidente @lopezobrador_!".

En tanto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que defenderán cada una de las iniciativas.

"Enterado que el 5 de febrero el Presidente @lopezobrador_ expondrá detalladamente el paquete de reformas constitucionales para la democratización y fortalecimiento del Poder Judicial; y en materia laboral, para mejorar derechos sociales y economía de las y los trabajadores de México”, dijo en redes.

Enterado que el 5 de febrero el Presidente @lopezobrador_ expondrá detalladamente el paquete de reformas constitucionales para la democratización y fortalecimiento del Poder Judicial; y en materia laboral, para mejorar derechos sociales y economía de las y los trabajadores de 🇲🇽 — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) January 12, 2024

El legislador por Puebla aseveró que la bancada guinda llevará a debate cada reforma con los demás grupos parlamentarios para alcanzar el consenso.

“La bancada de Morena anuncia que en la @Mx_Diputados, por convicción, congruencia y consistencia política respaldaremos, defenderemos y debatiremos transparente y abiertamente con el resto de diputados y diputadas hasta lograr los consensos que permitan su aprobación”, comentó.

Mientras que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que ante la propuesta de reforma al Poder Judicial que presentará López Obrador, la postura del PAN es clara; no al debilitamiento ni al sometimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sí al equilibrio de la división de poderes.

“El tema es muy delicado y nosotros no vamos a apoyar ninguna propuesta que debilite la independencia, autonomía del Poder Judicial y el equilibrio de división de poderes. Ese es el plan C del Presidente, que es capturar al Poder Judicial, someterlo, controlarlo y por ello no acompañaríamos una iniciativa de este calado”, dijo.

El Plan C de @lopezobrador_ pretende someter y controlar al Poder Judicial. NO lo vamos a permitir, vamos a defender con todo la autonomía de la @SCJN y la división de poderes.

📌https://t.co/eIScu1vlGG pic.twitter.com/dNWTlTOmHL — Marko Cortés (@MarkoCortes) January 12, 2024

Señaló que se trata de un distractor más en este momento en el que están exigiendo que se investigue el 20 por ciento de la liquidación de Notimex, que se destinó a la campaña de Claudia Sheinbaum. “Ahí el Presidente lo que debió ordenar es una inmediata investigación, pero como sabe que se trata de sus propios funcionarios, necesita generar una cortina de humo mediática”, indicó.

Sobre la elección de ministros que se ha plateado por parte del Presidente, dijo que no los ve haciendo mítines y campaña y eso ocasionaría un riesgo de verse comprometidos con intereses partidistas y de clientelas electorales y no buscando perfiles con solvencia y trayectoria académica y judicial.

“Nosotros vamos por un esquema en el cual el Poder Judicial no pueda ser nombrado finalmente por el Presidente, más bien que se presenten las propuestas al Senado para que necesariamente tengan que ser aprobadas por mayoría calificada, pero que no pase lo de ahora donde el presidente pone una ministra carnal de acuerdo con sus intereses, porque eso vulnera la autonomía del Poder Judicial”, agregó.

En cuanto a la propuesta a la reforma del sistema de pensiones, el panista sostuvo que es un “dulce envenenado” que, en realidad, busca expropiar el ahorro de los trabajadores, como lo hicieron con los fondos de reserva, los fideicomisos y el dinero para enfermedades catastróficas como el cáncer.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR