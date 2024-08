AMLO abordará con Lula y Petro conflicto electoral en Venezuela

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostendrá este jueves una llamada telefónica con sus homólogos de Brasil, Inacio Lula Da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, para abordar el conflicto electoral en Venezuela donde, dijo, debe respetarse la voluntad de los ciudadanos, que no haya violencia y se presenten todas las actas de los resultados electorales.

AMLO señaló que se debe actuar con prudencia en este caso y esperar los resultados finales de quién ganó la presidencia de Venezuela; pidió que se tenga confianza en las autoridades del Tribunal Electoral que deberá investigar el “hackeo” al sistema de cómputo.

“Vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela. Nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos. Por eso planteamos, primero, que no haya violencia; segundo, que se respete la voluntad de los venezolanos; tercero, que se presenten las pruebas, las actas del resultado electoral, y cuarto, que no haya injerencismo.

“Lo que pasó lamentablemente con el secretario general de la OEA, que la elección fue el domingo y el martes ya declara que habían sido fraudulentas las elecciones y que no había ganado un candidato sino había ganado otro, sin tener pruebas de nada, además, sin tener facultades legales, no solo por ser un organismo externo que no tiene que ver con Venezuela, sino con qué facultad se erige como juez electoral. Eso en vez de ayudar a resolver diferencias las agrava”, dijo AMLO.

En la conferencia de prensa mañanera, AMLO señaló que se deben acopiar todas las actas donde participen los 10 candidatos que contendieron por la presidencia venezolana, porque no se puede decir que ganó uno u otro aspirante. Además, abundó, se tendría que reconstruir el sistema si hubo sabotaje, para recuperar todo lo que se haya destruido o borrado.

Que todos aporten los datos que tengan si hay voluntad de aclarar las cosas y se respete el voto de los ciudadanos. Deseo que se logre un acuerdo, haya diálogo y que se tengan las pruebas, pero no nos adelantemos a descalificar a nadie AMLO

AMLO destacó que afortunadamente en las últimas horas ya no hay enfrentamientos en Venezuela, “ojalá no haya estos enfrentamientos y se utilice la vía legal, que se acuda al tribunal electoral, que el tribunal actúe con prontitud, desde luego con imparcialidad. Se recojan todas las pruebas y pronto se tenga una resolución y todos acaten el fallo del tribunal electoral de Venezuela y que no haya violencia”.

Sobre la declaración del presidente de Argentina, Javier Milei, que planteó al ejército venezolano dar un golpe de estado en ese país y desconocer al gobierno de Nicolás Maduro, AMLO dijo: “sin comentario”.

