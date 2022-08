AMLO adelanta que buscará mecanismos legales para evitar privatización de la CFE.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró en el encuentro con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Nayarit, que antes de terminar su sexenio buscará mecanismos legales para evitar cualquier intento de privatización de la empresa.

A la CFE la vamos a dejar bien consolidada. Antes de que terminemos (el sexenio) voy a buscar el mecanismo legal más adecuado para que ya no se privatice nada de la Comisión Federal de Electricidad Presidente Andrés Manuel López Obrador

Asimismo, añadió que para sostener el proyecto de transformación del país se debe contar con el apoyo de la gente, aunque haya conservadores y reaccionarios que se resistan a los cambios.

“Si queremos transformar debemos apoyarnos en el pueblo y eso es lo que estamos haciendo, no sólo para sostener el proyecto de transformación, sino por convicción, ideales y principios. No somos ambiciosos vulgares, luchamos por ideales, por convicciones”, destacó.

Señaló que el proyecto de la Cuarta de Transformación son convicciones, por eso va avanzando la transformación. “Hay un grupo reaccionario, así se les llama a los que se oponen a las transformaciones, son los conservadores porque no quieren el cambio ya que se les beneficia, son conservadores y reaccionarios, pero no ha pasado a mayores y debo agradecerles que se han portado bien con humanidad política, insultan a veces, pero no pasa a más”, dijo.

El mandatario federal acusó que ahora la oposición busca manipular al pueblo con el control de los medios de información, pero aclaró que eso ya no se puede, porque el pueblo de México está muy avivado, ya no hay analfabetismo y hay un cambio de mentalidad.

Antes se favorecía a los de arriba, el Gobierno era un comité para favorecer, hay una monstruosa desigualdad, el cambio no es para expropiarle sus bienes a los de arriba, sino que no se apoye a una minoría y que haya una verdadera democracia Presidente Andrés Manuel López Obrador

En este contexto, adelantó que se encuentran destinando presupuesto, de abajo hacia arriba, y no como era antes; manifestó que hasta habían inventado una teoría porque si llovía arriba, goteaba abajo, “como si la riqueza fuera contagiosa o permeable, pero nosotros canalizamos todo abajo”.

Entre los logros de la 4T, expuso que en la pandemia se pudo salir adelante porque no sólo levantaron el sistema de salud, sino que adquirieron 250 millones de dosis de vacunas.

Aunque aclaró que ya se contaba con los programas del Bienestar y becas. “No hay en ningún país del mundo un programa de reforestación como el de México y todo esto nos ha ayudado a enfrentar la crisis”, puntualizó.

López Obrador recordó que se comprometió a que no iba a aumentar los precios de la gasolina y la luz; además, que no iba a incrementar en términos reales con la inflación, pues lo que hicieron fue levantar a Pemex y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad sin perder tiempo.

